«Можливість є, але…»: естонський генерал висловився про відправку військ до України

Естонський генерал-майор Нееме Вялі: «Дискусія про введення військ в Україну дисциплінує Росію»

Естонський генерал-майор Нееме Вялі назвав інформацію президента Франції про можливе відправлення сухопутних військ НАТО і ЄС до України важливим посланням Москві про те, що Європа готова зробити свій внесок у мир в Україні. Про це пише видання ERR.

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За словами військового, можливість відправити військових є, причому у всіх європейських країн. За словами Вялі, європейські країни мають можливість бути присутніми сухопутними військами під час звільнення України. «Можливості, безумовно, є, питання в чому сенс. Сьогодні ведуться військові дії в країні, яка чекає допомоги у вигляді зброї та техніки. Україна сама має достатньо живої сили. Згадаймо історію з мобілізацією кілька місяців тому. Ми ще не досягли фінішної прямої. Сьогодні проблема не в тому, що не вистачає солдатів, а в тому, що потрібно більше обладнання та зброї», – сказав Вялі.

Європейські солдати, уточнив Нееме Вялі, якщо й з'являться на українській території, то швидше за все в тилу. «Давайте просто подивимося, скільки різної військової техніки завезено в Україну з різних країн Європи. Логічно, що їм потрібна технічна допомога, технічне обслуговування та ремонт цієї техніки. І питання навчання, безперечно, актуальне. І це можна робити не лише за межами України, а й усередині неї», – зазначив військовий.

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За словами Вялі, дискусія про можливе введення військ НАТО до України також дисциплінує Росію. «З одного боку, цей меседж був добрим для європейців, які звикли до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, меседж і Росії, що Європа готова інвестувати в Україну і продовжувати допомогати»,– сказав Вялі.

Нагадаємо, начальник генерального штабу Кайтселійта (Союз оборони Естонії – «Главком») полковник Ееро Ребо визнав, що ситуація на українському «фронті складна і напружена», але запевнив, що українські війська не будуть відступати із позицій. Також подальша ситуація на фроні напряму залежить від допомоги країн-партнерів.

Ееро Ребо також оцінив здатність Росії виробляти бойову техніку та модернізувати ту, що залишилася з радянських часів. «Використовуються й технології інших країн – дрони виробництва Ірану та боєприпаси виробництва Північної Кореї», – додав естонський військовий.

Полковник також констатував складнощі з постачанням боєприпасів Києву з боку західних партнерів. За словами Ребо, процеси надсилання допомоги Україні з боку країн-партнерів застопорилися. А Україні потрібні дуже зенітні ракети, а також запчастини до вже поставленої техніки.

До слова, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.