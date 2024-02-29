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«Можливість є, але…»: естонський генерал висловився про відправку військ до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Можливість є, але…»: естонський генерал висловився про відправку військ до України
Естонський військовий висловився щодо можливої відправки військ НАТО до України
фото: ERR

Естонський генерал-майор Нееме Вялі: «Дискусія про введення військ в Україну дисциплінує Росію»

Естонський генерал-майор Нееме Вялі назвав інформацію президента Франції про можливе відправлення сухопутних військ НАТО і ЄС до України важливим посланням Москві про те, що Європа готова зробити свій внесок у мир в Україні. Про це пише видання ERR.

За словами військового, можливість відправити військових є, причому у всіх європейських країн. За словами Вялі, європейські країни мають можливість бути присутніми сухопутними військами під час звільнення України. «Можливості, безумовно, є, питання в чому сенс. Сьогодні ведуться військові дії в країні, яка чекає допомоги у вигляді зброї та техніки. Україна сама має достатньо живої сили. Згадаймо історію з мобілізацією кілька місяців тому. Ми ще не досягли фінішної прямої. Сьогодні проблема не в тому, що не вистачає солдатів, а в тому, що потрібно більше обладнання та зброї», – сказав Вялі.

Європейські солдати, уточнив Нееме Вялі, якщо й з'являться на українській території, то швидше за все в тилу. «Давайте просто подивимося, скільки різної військової техніки завезено в Україну з різних країн Європи. Логічно, що їм потрібна технічна допомога, технічне обслуговування та ремонт цієї техніки. І питання навчання, безперечно, актуальне. І це можна робити не лише за межами України, а й усередині неї», – зазначив військовий.

За словами Вялі, дискусія про можливе введення військ НАТО до України також дисциплінує Росію. «З одного боку, цей меседж був добрим для європейців, які звикли до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, меседж і Росії, що Європа готова інвестувати в Україну і продовжувати допомогати»,–  сказав Вялі.

Нагадаємо, начальник генерального штабу Кайтселійта (Союз оборони Естонії – «Главком») полковник Ееро Ребо визнав, що ситуація на українському «фронті складна і напружена», але запевнив, що українські війська не будуть відступати із позицій. Також подальша ситуація на фроні напряму залежить від допомоги країн-партнерів.

Ееро Ребо також оцінив здатність Росії виробляти бойову техніку та модернізувати ту, що залишилася з радянських часів. «Використовуються й технології інших країн – дрони виробництва Ірану та боєприпаси виробництва Північної Кореї», – додав естонський військовий.

Полковник також констатував складнощі з постачанням боєприпасів Києву з боку західних партнерів. За словами Ребо, процеси надсилання допомоги Україні з боку країн-партнерів застопорилися. А Україні потрібні дуже зенітні ракети, а також запчастини до вже поставленої техніки.

До слова, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

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Теги: полковник армія боєприпаси Європа міністр військові Париж навчання Естонія НАТО росія

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