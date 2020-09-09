Вибухи житлових будинків: як Путін розпочав другу російсько-чеченську війну



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З 4 по 16 вересня 1999 року в Буйнакську, Волгодонську та Москві в повітря злетіли багатоквартирні будинки

З 4 по 16 вересня 1999 року в Буйнакську, Волгодонську та Москві в повітря злетіли багатоквартирні будинки

21 рік тому, 4–16 вересня 1999 році, відбулася серія терористичних актів у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ. Унаслідок терактів 307 осіб загинули, понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості або постраждали в тій чи іншій мірі.

В усьому звинуватили чеченських терористів. Так розпочалася друга російсько-чеченська війна.

Після фактичної поразки Росії у першій російсько-чеченській війні, численні російські політичні кола, особливо військові, висловлювали невдоволення результатами Хасав'юртських угод, вважаючи, що «чеченську проблему» не вирішено, а тільки відкладено.

7 серпня 1999 року угруповання із кількох сотень чеченських бойовиків і арабських найманців під проводом Басаєва і Хаттаба вторгається в один із гірських районів Дагестану.

Через два дні Борис Єльцин призначає 47-річного Володимира Путіна в. о. прем’єр-міністра Росії і тут же проголошує його своїм наступником.

Голова уряду Росії Володимир Путін вирішив дещо прискорити формування суспільної думки на свою користь. З 4 по 16 вересня 1999 року в Буйнакську, Волгодонську та Москві в повітря злетіли багатоквартирні будинки.

Так, в ніч на 4 вересня був підірваний будинок у військовому містечку Буйнакську (Дагестан). Загинули 64 і були поранені 146 людей. Сам по собі цей жахливий злочин не міг сколихнути країну, подібні прецеденти на Північному Кавказі стали вже звичним явищем за останні роки. Але подальші події показали, що тепер жителі жодного російського міста, включаючи столицю, не можуть відчувати себе в цілковитій безпеці.

Наступні вибухи прогриміли вже в Москві. В ніч з 9 на 10 вересня і 13 вересня (о 5 годині ранку) злетіли в повітря разом зі сплячими жителями 2 багатоквартирних будинки, розташованих на вул. Гур'янова (загинули 109 осіб, понад 200 отримали поранення) і на Каширському шосе (загинуло більше 124 осіб).

Ще один вибух стався в центрі Волгодонська (Ростовська область), тут 17 чоловік загинуло, 310 отримали поранення і травми.

В усьому звинуватили чеченських терористів. Згодом в своїй книзі «ФСБ взрывает Россию» Олександр Литвиненко та Юрій Фельштинський довели, що в усьому були винні російські спецслужби. Бо готували росіян до приходу нового сильного лідера. Від моменту проголошення Путіна наступником Єльцина до початку Другої чеченської війни минуло всього три тижні.

23 вересня – президент Росії Борис Єльцин підписав указ «Про заходи щодо підвищення ефективності контртерористичних операцій на території Північно-Кавказького регіону Російської Федерації». Указ передбачав створення Об'єднаного угрупування військ на Північному Кавказі для проведення контртерористичної операції.

29 вересня – Росія висунула ультиматум Чечні з вимогою видати організаторів вибухів.

30 вересня – початок наступальної операції російських військ в Чечні.

30 вересня перші підрозділи російської армії повернулися туди, звідки з ганьбою втікали три роки тому – у Чечню. Почалася нова війна, яка тривала переважно на території Чечні у період з 1999 по 2009 рр.