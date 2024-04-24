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Байден підписав закон про заборону TikTok у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден підписав закон про заборону TikTok у США
ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії
фото з відкритих джерел

Заборона TikTok позначиться на 170 млн американців

Президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Про це повідомляють Npr та Cnbc.

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм.

А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok. ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії, а якщо цього не захоче або зможе – сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Водночас у відео, опублікованому на платформі незабаром після того, як Байден підписав законопроєкт, генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що він впевнений у перемозі в суді.

«Будьте певні, ми нікуди не підемо. Факти та Конституція на нашому боці, і ми очікуємо, що ми знову переможемо», – пообіцяв він.

Компанія також заявила, що заборона TikTok позначиться на 170 млн американців.

Попри офіційну підтримку Байденом законодавчої ініціативи про заборону TikTok, його власна передвиборча кампанія на цій платформі продовжиться, зазначили у штабі. Показово й те, що кінцевий термін від дев’яти місяців до одного року з вимогою для ByteDance дозволяє їй зберегти право власності на TikTok до виборів президента США у листопаді 2024 року.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

Як повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

Натомість Палата представників ухвалила законопроєкт ще минулого місяця, але він зіткнувся з перешкодами в Сенаті через занепокоєння щодо порушення свободи слова. Виступаючи в Сенаті раніше у вівторок, Марія Кантвелл, голова комітету з питань торгівлі від Демократичної партії, яка раніше мала застереження щодо законопроекту, закликала своїх колег підтримати його.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

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Теги: США соцмережі Джозеф Байден TikTok застосунок

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