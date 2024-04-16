Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Станом на зараз 125 тис. росіян були змушені евакуюватися через масштабний паводок

В російському місті Ішим, в якому проживає 67 тис. осіб, оголошено термінову евакуацію

Росія продовжує тонути – паводок дістався Тюменської області, де оголошено термінову евакуацію з міста Ішим, в якому проживає 67 тис. осіб.

Жителів Ішима, міста у Тюменській області на південному заході Сибіру, ​​що межує з Казахстаном, попросили вранці у вівторок, 16 квітня, терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води в р. Ішим, яка протікає через місто. Губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону може досягти історичного максимуму.

Південний Урал Росії, південно-західний Сибір і північний Казахстан борються з «найгіршою повінню в історії» після того, як великий сніг швидко розтанув під час сильного дощу.

«Через критичне підвищення рівня води в річці Ішим МНС просить негайно покинути свої будинки й вирушити у безпечні райони. Дозволено взяти лише документи та цінні речі. В Ішимі живе близько 67 тис. людей, а саме місто розташоване на лівому березі однойменної річки», – йдеться в повідомленні МНС країни-агресорки. Наразі відомо, що загалом 125 тис. росіян були змушені евакуюватися.

Нагадаємо, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води в р. Тобол підвищився, також прискорилася течія, а у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога.

В Оренбурзі за добу затопило 2 тис. будинків та ділянок, станом на ранок 15 квітня залишалися підтопленими 10,6 тис. будинків. У п'ятницю, 12 квітня, влада міста закликала жителів негайно евакуюватися через воду, що стрімко прибуває, а вже наступного дня рівень води перевищив небезпечну позначку на 225 сантиметрів і становив 11,85 метра. За даними МНС, опублікованими у суботу ввечері, з небезпечних територій Курганської та Оренбурзької області було евакуйовано близько 20 тис. осіб.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.