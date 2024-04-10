Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста

Прапор Оренбурга ніби пророкує його долю

В той час, як російський Оренбург йде під воду, мережа сміється над символізмом прапору міста. Він був затверджений 2012 року і ніби передбачив нинішній потоп.

Зокрема, прапор Оренбурга має вигляд двоголового орла, у середині якого горизонтальна блакитна хвиляста смуга. Окрім жовто-блакитних кольорів, зображення ніби символізує затоплення герба міста.

Прапор Оренбурга

Українці у своїх коментарях не поскупилися на жарти: «Двоголова курка-потопельниця», «Аха-ха, курка тоне! Дуже символічно. Амінь!», «Україна закеселила курку-мутанта шляхом утоплення».

Користувачі мережі вирішили обіграти потом у російському місті та поєднали його із відомою фразою російського диктатора:

фото: Олексій Голобуцький/Facebook

Як раніше повідомлялося, рівень води в річці Урал в Оренбурзі за ніч піднявся майже на півметра до 965 сантиметрів. Критичну позначку 930 сантиметрів рівень води в Оренбурзі перевищив ще напередодні ввечері. Про це повідомив перший заступник голови міста Олексій Кудінов.

Станом на 10 квітня затопило декілька сотень будинків, проводиться евакуація мешканців, розповів Кудінов. Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, закликав місцевих жителів швидше евакуюватись із прилеглих підтоплюваних районів. В зоні підтоплення знаходяться район Форштадт, селища імені Куйбишева, Ковальське, Ситцівка, Пристанційне, Зарічне, Підмаячне, Сонячне, Овчинне містечко та ЖК «Гранд-парк». Частину вулиць відключають від електропостачання та газопостачання.

Найближчої доби гідрологи прогнозують підвищення рівня води на 30-70 сантиметрів. Раніше мерія Оренбурга повідомляла, що 10 квітня паводок досягне піку. У зоні затоплення можуть опинитися ще понад 200 домоволодінь.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.