Румунія терміново підняла у повітря винищувачі через підозрілі об’єкти біля острова Зміїний

Румунські військові залучили авіацію союзників, а мешканцям прикордонного регіону надіслали екстрене сповіщення

У неділю, 8 листопада, Румунія підняла в повітря два іспанські винищувачі F-18 після виявлення невідомої повітряної цілі поблизу українського острова Зміїний. Згодом радари зафіксували ще один об'єкт, а населення прикордонного регіону попередили про можливу небезпеку. Про це інформує «Главком» із посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

За даними відомства, спочатку системи радіолокаційного спостереження виявили повітряну ціль приблизно за 30 кілометрів на схід від острова Зміїний, у повітряному просторі України.

У відповідь з авіабази «Міхаїл Когелнічану» підняли два винищувачі F-18 військово-повітряних сил Іспанії, які виконують місію з патрулювання та охорони повітряного простору.

Водночас румунські військові повідомили про ситуацію Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. О 14:02 жителі східної частини повіту Тулча отримали попередження через систему RO-Alert.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що перша повітряна ціль зникла з радарів на схід від міста Суліна.

Однак невдовзі системи спостереження виявили ще один повітряний об'єкт – приблизно за 55 кілометрів на захід від острова Зміїний.

Після цього з тієї самої авіабази підняли два гелікоптери NH-90 Збройних сил Іспанії.

Наразі румунське оборонне відомство не уточнило походження та тип виявлених цілей. Також не повідомлялося, чи порушували вони повітряний простір Румунії.

Військові пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію в міру її надходження.

Нагадаємо, у суботу 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

Раніше Служба інформації Румунії заявила про викриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. За даними розвідки, учасники групи причетні до пожежі, що сталася у вересні на промисловому майданчику в місті Брашов поблизу підприємства державного оборонного концерну Romarm. Цілі мережі не обмежувалися Румунією – вона мала діяти й в інших країнах Європи.