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Румунія фіксує найнижчий рівень народжуваності за останнє століття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Румунія фіксує найнижчий рівень народжуваності за останнє століття
Румунія вимущена зкривати школи через нестачу учнів
фото із відкритих джерел

Майже 100 років тому, в 1930 році, в Румунії було зареєстровано понад 480  тисяч новонароджених 

У багатьох румунських селах відзначається старіння населення. У містах багато хто ставить кар'єру на перше місце і заводить дітей у пізнішому віці. Про це пише Еuronews.

З 1960 року спостерігається тенденція до зниження числа дітей, народжених в ЄС. У 2024 році в Румунії зафіксований найнижчий рівень народження за останні 100 років. У країні було зафіксовано низький рівень народження за останнє століття – в минулому році народилося менше 150 тис. дітей.

Деякі школи та дитячі садки були змушені закритися через нестачу дітей, які могли б відвідувати заняття. Це можна спостерігати у селах Чилія та Бребу.

«Тут більше немає школи. Є інша школа в сусідньому селі, у Валичі. Там навчаються двоє дітей із нашого села», – каже Олександру Петці, колишній директор школи в Бребу.

Тим не менш, румунські фахівці пояснюють зміни нормальним процесом модернізації, який не повинен нікого лякати.

«Я б сам цього не боявся, ми говоримо про процес, який іде в багатьох європейських країнах. Румунія вже кілька років тому почала модернізуватись у демографічному плані», – каже соціолог Румунської академії Богдан Войку. 

Згідно зі статистикою, румунські муніципалітети Тулча, Карас Северін, Мехедінті, Ковасна, Телеорман та Джурджу входять до списку з помітно низьким рівнем народжуваності.

Майже 100 років тому, в 1930 році, в Румунії було зареєстровано понад 480 тис. народжень – разючий контраст із сучасністю.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що піде у відставку 12 лютого. Раніше опозиційні партії Румунії зареєстрували в парламенті питання про імпічмент Йоганніса. Румунський політик залишився на посаді довше визначеного терміну через перезапуск процедури виборів.

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Теги: школа соціум Румунія демографічна криза президент населення

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