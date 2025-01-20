Статки мільярдерів торік зростали утричі швидше, ніж у 2023 році

Статки кожного з мільярдерів впродовж року збільшувалися в середньому на $2 млн на день

Статки мільярдерів по всьому світу минулого року зросли на $2 трлн. Про це йдеться в дослідженні Oxfam.

Як зазначається, у 2024 році з'явилося 204 нових мільярдери. Це в середньому майже чотири нові мільярдери на тиждень.

Загальні статки мільярдерів зростали утричі швидше у 2024 році, ніж у 2023 році. Статки кожного з них збільшувалися в середньому на $2 млн на день. У десяти найбагатших мільярдерів статки зростали в середньому на $100 млн на день.

Згідно з дослідженням, протягом десятиліття буде щонайменше п'ять трильйонерів. Тим часом кількість людей, які живуть у бідності, практично не змінилася з 1990 року.

«Більшість багатства мільярдерів отримана, а не зароблена: 60% надходить або у спадок, або від корупції корупційної діяльності, або від монопольної влади», – йдеться у звіті об'єднання, яке займається розв'язанням проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю у всьому світі.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 млрд. Статки Маска почали стрімко зростати з кінця 2022 року. Цінність численних бізнесів Маска різко зросла після того, як перемога на президентських виборах республіканця Дональда Трампа привернула увагу до мільярдера. За один день після виборів він додав до свого статку $26,5 млрд. Це сталося завдяки зростанню акцій Tesla Inc.

До слова, чеські доларові мільйонери дедалі частіше стають інвесторами. На їхню думку, інвестиції є основним джерелом їхнього багатства. Найбільше вони вірять у акції іноземних компаній. Незважаючи на коливання ринку, інвестиції в акції залишаються основним інвестиційним інструментом чеських доларових мільйонерів. Найчастіше вони прагнуть інвестувати в назви компаній з галузі, в якій розбираються або в якій ведуть бізнес.