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Румунія призначила дату повторних президентських виборів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Румунія призначила дату повторних президентських виборів
Перший тур голосування відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня
фото з відкритих джерел

Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів

У середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Про це пише Digi24.

Перший тур голосування відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня. 

«Рішення враховує необхідність проведення першого туру виборів одночасно з частковими виборами в деяких повітах (вибори мерів у 13 муніципалітетах, мерії Буштені, мерії Залеу та ради округу Біхор) і необхідність, щоб дати виборів не збігалися зі святами Великодня та Флорії», – йдеться у повідомленні.

Коаліція підтвердила, що Крін Антонеску залишиться її кандидатом на президентських виборах. Також було вирішено, що до 27 січня державний бюджет буде представлено на розгляд коаліції, а парламент ухвалить його в перший тиждень лютого.

Зазначимо, президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів, організований наприкінці листопада.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.

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Теги: Румунія парламент партії Конституційний суд бюджет вибори міністр соцопитування коаліція

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