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У Києві зросла захворюваність на грип та Covid-19

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві зросла захворюваність на грип та Covid-19
Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 22,7%
фото з відкритих джерел

Протягом останнього тижня у Києві зареєстровано два летальні випадки від ускладнень Covid-19 та два випадки – від грипу

У столиці за п'ятий тиждень 2025 року зареєстровано 11 565 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності у два раза нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 391,7.

Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 22,7% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 5 535 на 7 442 (зростання на 34,5%). А рівень захворювання дорослих змінився із 3 889 на 4 123 (зростання на 6%).

Діти становлять 64,3% від загальної кількості, на попередньому тижні – 58,7%. Захворюваність серед школярів зросла на 46,3%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 202 випадки.

Порівняно з попереднім тижнем відмічається зростання госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 259 осіб, зокрема 212 дітей.

Також на Covid-19 захворіла 31 особа, зокрема шестеро дітей до 17 років. Госпіталізували шістьох осіб, серед яких троє дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували дві дорослі особи, хворі на Covid-19.

Протягом звітного тижня зареєстровано два летальні випадки від ускладнень Covid-19 та два випадки – від грипу.

Нагадуємо, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація

Нагадаємо, з початку 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу. Про це повідомив Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ігор Матковський зауважив, що Центр контролю і профілактики хвороб також відслідковує стічні води на Covid-19 і грип у двох точках – Вінниці та Калинівці. Вперше у цьому році виявлено залишки вірусу грипу в стічних водах.

До слова, майже 140 тис. мешканців Тайваню звернулися до лікарень у зв'язку з грипом минулого тижня, що стало рекордним показником для цього ж періоду за минулі 10 років. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) острова. Домінуючим штамом на острові залишається H1N1, також відомий як свинячий грип. Поточний сезон грипу на Тайвані розпочався 1 жовтня 2024 року, з того часу було зареєстровано 461 випадок серйозних ускладнень, а також 101 летальний випадок. Лікарі закликають мешканців щепитися проти грипу якнайшвидше.

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Теги: вакцинація населення грип

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