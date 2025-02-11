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Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
«США не мають наміру надсилати війська в Україну», – сказав очільник Пентагону
фото: REUTERS/Benoit Tessier

Гегсет: Європейські країни мають спершу наростити свою власну силу

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню. Про це Гегсет заявив під час спілкування з журналістами.

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до виряджання американських військ в Україну, зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї.

«США не мають наміру надсилати війська в Україну», – відповів очільник Пентагону.

Гегсет додав, що європейські країни мають спершу наростити свою власну силу, а США згодом прийдуть на допомогу своїм «друзям» у Європі. Він також зазначив, що президент Трамп прихильний до швидкого укладення угоди щодо завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, Україна продовжує вести з партнерами діалог про розміщення миротворчих підрозділів.

Зеленський заявив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії. За його словами, до складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська Сполучених Штатів.

Також президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що європейським лідерам потрібно обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею. 

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Теги: війна військові Україна миротворці президент Пентагон Піт Гегсет

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