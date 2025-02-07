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Профспілки США подали до суду на адміністрацію Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Профспілки США подали до суду на адміністрацію Трампа
Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска
фото із відкритих джерел

Позивачі просять суд визнати заходи, які вжила адміністрація Трампа, незаконними

Рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях. Про це повідомляє телеканал CNN.

На думку позивачів, своїми рішеннями Трамп спровокував справжню гуманітарну кризу, поставивши під удар тисячі робочих місць та інтереси національної безпеки США. «Конгрес є єдиним органом, який має повноваження ліквідувати USAID. Дії Трампа грубо порушують Конституцію та закони країни», –  йдеться у позовній заяві.

Позивачі просять суд визнати заходи, які вжила адміністрація Трампа, незаконними та видати наказ, який вимагає від адміністрації президента «припинити дії щодо закриття діяльності USAID у спосіб, що не санкціонований Конгресом».

Зокрема, у позові міститься вимога призначити незалежного виконувача обов'язків директора USAID, знову відкрити будівлі агентства, відновити його системи та веб-сторінки, відновити всі гранти та контракти, призупинити відправку додаткових працівників до адміністративних відпусток, а також відкликати повідомлення про звільнення та накази про обов'язкову еваку.

Раніше Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних.

Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, aдміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко   скоротивши кількість працівників.

Раніше Асоціація американських лікарів Doctors for America подала до суду на адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за видалення даних щодо охорони здоров'я з федеральних сайтів.

Теги: США Дональд Трамп соціум наказ політика Ілон Маск звільнення професії

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