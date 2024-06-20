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Румунія готується передати Україні системи ППО Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Румунія готується передати Україні системи ППО Patriot
фото: з відкритих джерел

Румунія може передати Україні протиракетну систему Patriot, але це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни

Влада Румунії ухвалили рішення передати Україні систему ППО Patriot. Про це повідомляє пресслужба румунського лідера Клауса Йоганніса.

«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot», – йдеться в повідомленні.

До слова, під час зустрічі Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

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Теги: Румунія системи ППО

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