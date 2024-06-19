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Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину
Трансляція футбольного матчу Україна – Румунія перервалася
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

Сильна гроза та злива унеможливила прийом сигналу на основному та резервному супутниках

Причиною технічних проблем показу футбольного матчу Україна – Румунія стали штормові погодні умови в Києві. Про це повідомила пресслужба медіасервісу Megogo.

Як зазначає пресслужба, сильна гроза та злива унеможливила прийом сигналу на основному та резервному супутниках, тому почалося переривання трансляції чорним екраном.

Спостерігаючи проблеми з мовленням та намагаючись отримати сигнал, почали перепідключатися до трансляції, що спричинило масове лавиноподібне підвищення запитів на багатьох системах сервісу.

«Зафіксовано збільшення кількості звернень до CDN аномально вище за прогнозований максимум на цей матч. В підсумку, відмовила підсистема доставки контенту. Стабілізувати її і відновити роботу вдалося орієнтовно о 17:50, наприкінці другого тайму матчу», – йдеться в повідомленні.

Натомість телевізійні сигнали Megogo, що були надані місцевим каналам, працювали, оскільки вони не залежали від роботи мережі доставки контенту.

Нагадаємо, 17 червня Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Румунія

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