Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини
На території Румунії створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16
фото ілюстративне

Посол України у Румунії Ігор Прокопчук: «З обох сторін зараз тривають фінальні приготування до прибуття пілотів»

На військовій базі у Румунії практично усе готово для того, аби українські пілоти розпочали тренування. Про це повідомив у бліцінтерв'ю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук.

«Група країн сформували «коаліцію F-16», до якої ввійшла й Румунія. Те, що Румунія обіцяла робити, – це тренування українських пілотів. База у Румунії почала створюватися наприкінці минулого року, й зараз практично створені умови, щоб прийняти українських пілотів. З обох сторін зараз тривають фінальні приготування до прибуття пілотів. Румунія є однією з країн, де такі тренування будуть проводити», – наголосив Прокопчук.

Раніше повідомлялося, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. 

Як повідомлялося, президент Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

Читайте також:

Теги: коаліція Румунія винищувач F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові виявли численні проблеми з п’ятьма нещодавно поставленими винищувачами F-35C Joint Strike Fighters
У новітніх американських винищувачах F-35 знайдено низку критичних дефектів
30 квiтня, 12:22
Для українців, які приїжджають на роботу в європейські країни, роботодавці пропонують просту фізичну роботу на підприємствах
Зміни на ринку праці в ЄС: як країни конкурують за українського працівника
1 травня, 08:33
У країнах Західної Європи часто потрібні знання мови на рівні B2, C1 або базові знання англійської навіть для роботи на заводах
Високооплачувана робота в ЄС: експертка назвала головну перешкоду для українських біженців
29 квiтня, 17:32
Тривалість життя є різною залежно від країни проживання
Показники дивують: Євростат назвав середню тривалість життя у країнах ЄС
3 травня, 23:32
AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, який перетворює так звані «тупі» бомби на «розумні» кориговані
Стало відомо, які ракети запускатимуть із українських F-16
4 травня, 15:21
Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року
Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили про завершальний етап та розкрили деталі
10 травня, 10:05
Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників найближчим часом
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
12 травня, 11:38
Румунія отримає можливість побудови нового порохового заводу за стандартами НАТО
У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи
23 травня, 08:37
Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки
У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16
24 травня, 05:20

Суспільство

Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці
Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини
Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини
Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає
Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає
Відключення світла можуть стати серйознішими: експерт назвав причину
Відключення світла можуть стати серйознішими: експерт назвав причину
Пил з пустелі, «брудні» дощі та погода у червні: синоптики дали прогноз
Пил з пустелі, «брудні» дощі та погода у червні: синоптики дали прогноз
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
21K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
14K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
9778
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
8978
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
8891
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua