Тренування українських пілотів у Румунії. Посол повідомив добрі новини

Посол України у Румунії Ігор Прокопчук: «З обох сторін зараз тривають фінальні приготування до прибуття пілотів»

На військовій базі у Румунії практично усе готово для того, аби українські пілоти розпочали тренування. Про це повідомив у бліцінтерв'ю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук.

«Група країн сформували «коаліцію F-16», до якої ввійшла й Румунія. Те, що Румунія обіцяла робити, – це тренування українських пілотів. База у Румунії почала створюватися наприкінці минулого року, й зараз практично створені умови, щоб прийняти українських пілотів. З обох сторін зараз тривають фінальні приготування до прибуття пілотів. Румунія є однією з країн, де такі тренування будуть проводити», – наголосив Прокопчук.

Раніше повідомлялося, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.

Як повідомлялося, президент Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.