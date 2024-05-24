Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія висилає російського дипломата. РФ грозиться дати «адекватну відповідь»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Румунія висилає російського дипломата. РФ грозиться дати «адекватну відповідь»
МЗС Румунії оголосило персоною нон грата російського дипломата
фото cursdeguvernare.ro

Своє рішення МЗС Румунії вже повідомило тимчасово повіреному у справах при посольстві РФ у Бухаресті

МЗС Румунії заявило про оголошення персоною нон грата російського дипломата при посольстві РФ в Бухаресті.Про це повідомляє digi24.ro. 

«Влада Румунії вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Російської Федерації в Бухаресті за діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні відносини», - заявили в МЗС.

Своє рішення МЗС Румунії сьогодні, 24 травня, повідомило тимчасово повіреному у справах при посольстві РФ у Бухаресті, додали у відомстві. 

МЗС Росії вже відреагувало і стверджує, що «дасть адекватну відповідь», повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Як зазначається, рішення MЗС Румунії було ухвалене після арешту громадянина Румунії, який був звинувачений прокурорами Dііicot у державній зраді після того, як стало відомо, шо він надсилав до посольства Росії в Бухаресті зображення військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих поблизу Тулчі , а також фіксував пересування військового конвою, що рухався в бік України.

«З доказів, наданих у справі, стало відомо, що, починаючи з 2022 року, він приступив до спостереження за деякими військовими об’єктами Румунії та НАТО, розташованими поблизу Тулчі, збираючи інформацію військового характеру та фотографуючи військову техніку та руху особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку направив дипломатам Посольства Російської Федерації в Бухаресті. Після обшуків у нього вдома виявлено та вилучено кілька речових доказів», – йдеться в прес-релізі Dііcot.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі, Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Раніше повідомлялося, що дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Читайте також: ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі – The Wall Street Journal
Теги: росія Румунія посольство персона нон грата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
Росія почала публікувати, де прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр начебто відповідає на питання журналіста про нацизм в Україні
Як Москва шукала «український нацизм» у Білому домі
13 травня, 17:05
Дії росіян не стали раптовими для українського командування
Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
10 травня, 17:00
Країна-агресорка переконана, що наближення ядерної зброї НАТО до її кордонів загострює загрозу для Москви
Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
25 квiтня, 15:41
Минулорічна народжуваність у Росії стала найнижчою з 1999 року
Росіян змусять народжувати більше дітей: Путін віддав наказ
25 квiтня, 17:08
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
26 квiтня, 16:19
ЄС вважає, що Meta не намагається зупинити широке розповсюдження політичної реклами
Євросоюз перевірить Facebook та Instagram через російську дезінформацію – FT
29 квiтня, 16:08
Візит Путіна до Китаю став його першою закордонною поїздкою після так званого переобрання на посаді
Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном
16 травня, 10:21
В Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1», «Захід 2» і «Центр 3»
Україна відкриватиме нові табори для полонених окупантів. Мін’юст пояснив причину
17 травня, 16:47

Політика

Румунія висилає російського дипломата. РФ грозиться дати «адекватну відповідь»
Румунія висилає російського дипломата. РФ грозиться дати «адекватну відповідь»
Азербайджан отримав контроль над чотирма селами на кордоні з Вірменією
Азербайджан отримав контроль над чотирма селами на кордоні з Вірменією
Услід за Путіним у Білорусі приземлився літак Януковича
Услід за Путіним у Білорусі приземлився літак Януковича
Особливий формат для Угорщини: Орбан хоче змінити умови членства в НАТО
Особливий формат для Угорщини: Орбан хоче змінити умови членства в НАТО
Оточення Путіна пояснило, за яких умов диктатор готовий заморозити війну
Оточення Путіна пояснило, за яких умов диктатор готовий заморозити війну
Країни НАТО обговорять подальшу допомогу Україні у Празі: подробиці
Країни НАТО обговорять подальшу допомогу Україні у Празі: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
26K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
19K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
9471
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
5100
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
4456
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua