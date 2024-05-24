Румунія висилає російського дипломата. РФ грозиться дати «адекватну відповідь»

Своє рішення МЗС Румунії вже повідомило тимчасово повіреному у справах при посольстві РФ у Бухаресті

МЗС Румунії заявило про оголошення персоною нон грата російського дипломата при посольстві РФ в Бухаресті.Про це повідомляє digi24.ro.

«Влада Румунії вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Російської Федерації в Бухаресті за діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні відносини», - заявили в МЗС.

Своє рішення МЗС Румунії сьогодні, 24 травня, повідомило тимчасово повіреному у справах при посольстві РФ у Бухаресті, додали у відомстві.

МЗС Росії вже відреагувало і стверджує, що «дасть адекватну відповідь», повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Як зазначається, рішення MЗС Румунії було ухвалене після арешту громадянина Румунії, який був звинувачений прокурорами Dііicot у державній зраді після того, як стало відомо, шо він надсилав до посольства Росії в Бухаресті зображення військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих поблизу Тулчі , а також фіксував пересування військового конвою, що рухався в бік України.

«З доказів, наданих у справі, стало відомо, що, починаючи з 2022 року, він приступив до спостереження за деякими військовими об’єктами Румунії та НАТО, розташованими поблизу Тулчі, збираючи інформацію військового характеру та фотографуючи військову техніку та руху особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку направив дипломатам Посольства Російської Федерації в Бухаресті. Після обшуків у нього вдома виявлено та вилучено кілька речових доказів», – йдеться в прес-релізі Dііcot.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі, Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Раніше повідомлялося, що дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.