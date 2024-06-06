Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч

Інформації про причини інциденту в Чехії наразі немає

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський експрес, який їхав в Україну, і вантажний потяг

У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ. Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині. У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 6 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пожежа на НПЗ У Ростовській області

У ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це пишуть місцеві пабліки. За словами місцевих, пролунало щонайменше дев'ять сильних вибухів.

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки.

«Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда», – розповів ростовський губернатор.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський експрес RegioJet 1021, який їхав в Україну, і вантажний потяг ČD Cargo. На місці десятки постраждалих та загиблі.

В експресі було близько 200 пасажирів. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятки поранених. Згодом прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти.

Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині

У ніч на 6 червня на нафтобазі у Білгородській області Росії спалахнула пожежа через атаку дрона. Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, нафтобаза на території Старооскольського міського округу Білгородської області була атакована дроном-камікадзе. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів». Також Гладков додав, що займання нібито було «оперативно ліквідовано», і ніхто не постраждав.

«Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає», – заявив губернатор Білгородищни.

Путін перейшов до прямих погроз союзникам України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. Про це він сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.

Він вважає, що удари по території РФ «за участю країн Заходу», означають їх «пряму війну проти Росії».

Наталію Гуменюк переведено на нову посаду

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступника начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» і перевели на іншу посаду. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій.

Колишню начальницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня» було призначено на посаду в іншому органі військового управління.

Наразі її діяльність не пов’язана із взаємодією з медіа. Інших деталей Стратком не розкрив.