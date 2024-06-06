Головна Новини
search button user button menu button

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Інформації про причини інциденту в Чехії наразі немає
фото: Mf Dnes

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський експрес, який їхав в Україну, і вантажний потяг

У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ. Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині. У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 6 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пожежа на НПЗ У Ростовській області

У ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це пишуть місцеві пабліки. За словами місцевих, пролунало щонайменше дев'ять сильних вибухів. 

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. 

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. 

«Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда», – розповів ростовський губернатор.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський експрес RegioJet 1021, який їхав в Україну, і вантажний потяг ČD Cargo. На місці десятки постраждалих та загиблі.

В експресі було близько 200 пасажирів. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятки поранених. Згодом прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти. 

Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині

У ніч на 6 червня на нафтобазі у Білгородській області Росії спалахнула пожежа через атаку дрона. Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, нафтобаза на території Старооскольського міського округу Білгородської області була атакована дроном-камікадзе. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів». Також Гладков додав, що займання нібито було «оперативно ліквідовано», і ніхто не постраждав.

«Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає», – заявив губернатор Білгородищни.

Путін перейшов до прямих погроз союзникам України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. Про це він сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.

Він вважає, що удари по території РФ «за участю країн Заходу», означають їх «пряму війну проти Росії».

Наталію Гуменюк переведено на нову посаду

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступника начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» і перевели на іншу посаду. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій.

Колишню начальницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня» було призначено на посаду в іншому органі військового управління.

Наразі її діяльність не пов’язана із взаємодією з медіа. Інших деталей Стратком не розкрив.

Теги: пожежа росія путін диктатор системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через Монголію у Росію ввозяться товари з Китаю та Японії
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
4 червня, 16:17
Президент України відвідував Саудівську Аравію у лютому 2024 року
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
3 червня, 09:50
З'явилися супутникові знімки ударів по аеродрому в Луганську (фото)
З'явилися супутникові знімки ударів по аеродрому в Луганську (фото)
29 травня, 02:22
Солдат армії РФ виховують політруки на цитатах Сталіна
Військове керівництво РФ виховує солдат на цитатах Сталіна – британська розвідка
27 травня, 12:29
Митрополит Антоній очолив чин Великого освячення храму
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
21 травня, 01:09
Російська сторона підтверджує відданість принципу «одного Китаю», твердо підтримує дії Китаю щодо об’єднання
Курс на конфронтацію. Чим завершився візит Путіна до Китаю
18 травня, 10:09
Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року
Путін зібрався до Китаю цього тижня
14 травня, 14:58
Прикордонне місто Вовчанськ є предметом битви між російськими та українськими силами
Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка
14 травня, 11:59
Денис Малюська заявив, що прибутку від заморожених російських активів не вистачає для того, щоб воювати
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
12 травня, 16:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
33K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
16K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
13K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
11K
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
9216
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua