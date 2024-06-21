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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Росія може розпочати нову війну? Які країни під загрозою

glavcom.ua
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Ідеальний варіант для Путлєра розпочати конфлікт чужими руками
фото з відкритих джерел

Де Путін може розпочати наступну військову ескалацію?

Багато фахівців сходяться на думці, що Путін у найближчі місяці спробує в черговий раз «підняти ставки» розпочавши чергову ескалацію.

На думку експертів, він це буде робити напередодні виборчої кампанії в США для того аби послабити США та підняти свої ставки на переговорах по перерозподілу світових сфер впливу.

От тільки експерти не можуть домовитись де це може бути. частина вважає, що це буде одна з країн Балтії.

А точніше Латвія.

Мовляв окупувати її буде не складно і НАТО нічого не встигне зробити.

Не вірю. У тому числі через те, що росіяни не створюють на цьому напрямку ударних груп.

Навпаки – вони зменшують військову присутність на цих напрямках. Так 80% військових частин, які булу з кордонах з Фінляндією (а це поруч з Латвією) перекинули в Україну.

Якщо планувати там ескалацію – для чого зменшувати військову присутність?

Тоді де?

На мою думку це може стати невеликий контрольований конфлікт між Північною та Південною Кореєю.

Ідеальний варіант для Путлєра розпочати конфлікт чужими руками.

Та ще на кордоні з Китаєм і у критичній близькості до США.

До речі, візит Путлєра до північної Кореї лягає в логіку цих подій. Посудіть самі, за результатами візиту Путін натякнув, що Росія може розпочати постачання до КНДР бойових літаків та далекобійних ракет.

Звертаючи увагу на заяви Заходу про постачання Україні F-16 та далекобійних озброєнь для ударів по території Росії вони заявили, що не виключають для себе посилення військово-технічного співробітництва з КНДР.

Так це буде чи ні – скоро побачимо.

Часу до початку нової ескалації у росіян не багато – до старту виборчої кампанії в США лишилось менше чотирьох місяців.

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Джерело
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Теги: війна путін росія Латвія

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Віктор Таран

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