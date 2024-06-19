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Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року
ДБР: Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення
фото з відкритих джерел

Беркутівці застосували проти протестувальників вогнепальну зброю – помпові рушниці, заряджені патронами зі свинцевою картеччю

Колишній командир роти спецпідрозділу «Беркут» в Севастополі та один з міліціонерів цього підрозділу отримали підозри від ДБР стосовно розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, екскомандир та його підлеглий здійснили перші постріли з помпових рушниць по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. У той день загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 зазнали вогнепальних поранень.

Командир роти севастопольського «Беркуту» та його підлеглі перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. За погодженням з правоохоронцями спецроти київського «Беркуту» вони застосували проти протестувальників вогнепальну зброю – помпові рушниці «Форт-500», заряджені патронами зі свинцевою картеччю.

«Безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні ДБР.

Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Слідством встановлено, що їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів Київського «Беркута» (так звана «чорна рота») та внутрішніх військ МВС України.

«Після цих подій, командир Севастопольського «Беркута» разом з працівниками очолюваного підрозділу аби уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова. За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває», – повідомляє ДБР.

За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського «Беркута» та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу «Беркуту» в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За даними слідства, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві.

Також Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи, пише Цензор.нет. Адвокати потерпілих оскаржуватимуть рішення, однак спроба добитись справедливості через Європейський суд з прав людини займе роки.

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Теги: Небесна сотня (Євромайдан) прокурор слідство Беркут розслідування поранення ДБР

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