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Удар по «Охматдиту». Пілот РФ передав українській розвідці службові документи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по «Охматдиту». Пілот РФ передав українській розвідці службові документи
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Серед документів – особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані російських окупантів та грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії

Російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу, повідомляє «Інформаційний спротив».

Зокрема, саме 22-га важка бомбардувальна авіадивізія (в/ч 06987, аеродром базування «Енгельс») постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

Згідно з даними джерел «Інформаційного спротиву» в розвідці, військовий РФ написав, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. У зв'язку з цим він вирішив передати українській стороні згадані фото та документи.

Як зазначають джерела, навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Серед документів – особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані російських окупантів та членів їх родин тощо. Найбільшу ж цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

У розпорядженні «Інформаційного спротиву» на сьогодні є приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії у ресторані «Неаполь» (Енгельс, Саратовська область).

На знімках – представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ.

Представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ
Представники командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіадивізії, командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ
фото: «Інформаційний спротив»
Святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії
Святкування з нагоди призначення начальника штабу 52-го важкого бомбардувального авіаполку полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії
фото: «Інформаційний спротив»

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.    

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Теги: розвідка ГУР росіяни Охматдит

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