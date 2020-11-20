Каліфорнія запровадила комендантську годину

Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей

Комендантська година буде діяти там протягом місяця з 22 години до 5 години наступного дня

Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом заявив, що в штаті з суботи, 21 листопада, запроваджують комендантську годину. Про це Гевін Ньюсом повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Через збільшення кількості випадків Covid-19 Каліфорнія вводить обмежену комендантську годину», – написав він.

За словами Ньюсома, під час комендантської години будуть заборонені будь-які види діяльності, що не мають стратегічної для держави ваги, а також зібрання громадян. Її введуть в 41 окрузі, що входять до «фіолетової» зони обмежень, де проживає майже 94% населення штату.

Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей.

Нагадаємо, що Північна Ірландія вводить жорсткий карантин.

Нагадаємо, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантину. Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.