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    У світі

    Каліфорнія запровадила комендантську годину

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    Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей - Каліфорнія запровадила комендантську годину
    Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей

    Комендантська година буде діяти там протягом місяця з 22 години до 5 години наступного дня

    Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом заявив, що в штаті з суботи, 21 листопада, запроваджують комендантську годину. Про це Гевін Ньюсом повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Через збільшення кількості випадків Covid-19 Каліфорнія вводить обмежену комендантську годину», – написав він.

    За словами Ньюсома, під час комендантської години будуть заборонені будь-які види діяльності, що не мають стратегічної для держави ваги, а також зібрання громадян. Її введуть в 41 окрузі, що входять до «фіолетової» зони обмежень, де проживає майже 94% населення штату.

    Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей.

    Нагадаємо, що Північна Ірландія вводить жорсткий карантин.

    Нагадаємо, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

    До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

    Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

    Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

    Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

    Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантинуЖорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу. 

    Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.

    Теги: США Twitter населення комендантська година
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