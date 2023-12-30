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Шампанське може повністю зникнути вже незабаром: учені шокували заявою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шампанське може повністю зникнути вже незабаром: учені шокували заявою
Сорти винограду шардоне, піно нуар і піно мене опинилися на межі вимирання
фото: Pixabay

Світове виробництво вина у 2023 році було найнижчим за 60 років

Шампанське може зовсім зникнути до 2050 року. Сорти винограду, які необхідні для виготовлення цього напою, – на межі вимирання. Про це пише CNN із посиланням на стартап із Кремнієвої долини ClimateAi.

За словами вчених, три сорти винограду, які використовують майже в усіх видах шампанського – шардоне, піно нуар і піно мене – на межі вимирання. Причиною цьому стала кліматична криза. Унаслідок діяльності людини змінилися погодні умови в деяких із найвідоміших регіонів-виробників шампанського, зокрема у Шампані на півночі Франції.

«Шампанське – унікальний напій. Йому потрібні теплі та сонячні дні для створення насиченості, а також прохолодні ночі для формування тієї кислотності, яка надає йому того приємного, освіжаючого смаку, який ми так любимо», – пояснив віце-президент з операцій та стратегії ClimateAi Уїлл Клеттер.

Як пише видання, світове виробництво вина у 2023 році було найнижчим за 60 років. Згідно з щорічним звітом Міжнародної організації виноградарства та вина (OIV), опублікованим у листопаді, значною мірою падіння виробництва сталося через екстремальні погодні явища. Так, Італія втратила позицію провідного світового виробника вина через низку несприятливих погодних явищ. Зокрема, там були непостійні дощі, які спровокували борошнисту росу, а також повені, град і посуха.

«Зараз це дуже актуальна проблема. Це означає дорожче вино, або, можливо, вино, яке виробляється, не такої ж якості, і, можливо, ви навіть не можете отримати доступ до деяких вин, якими ви звикли насолоджуватися. І це проблема, з якою ми зіштовхуємося сьогодні», – вважає Клеттет.

Нагадаємо, що лікарі пояснили, чи корисний глінтвейн і скільки напою «дозволяється» випити.

До слова, пляшку віскі The Macallan 1926 року продали за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів на аукціоні Sotheby's у Лондоні. Аукціонний дім заявив, що продаж встановив «новий рекорд для будь-якої пляшки алкоголю або вина, проданого на аукціоні».

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Теги: алкоголь вино

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