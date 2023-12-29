СБУ оголосила про підозру алкогольному магнату Черняку в фінансуванні агресії РФ

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, компанії Черняка продовжили вести бізнес із країною-агресором

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу Global Spirits. Global Spirits є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод, завод «Кримський винний дім». За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи «Русский Север» і «Родник», але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

Global Spirits є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв фото: Facebook/СБУ

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні СБУ виявила документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора фото: Facebook/СБУ

«Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті. Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію», – йдеться в повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру 6 топменеджерам компаній Черняка фото: Facebook/СБУ

Як зазначили правоохоронці, під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні вони виявили документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про накладення арешту на приватне і корпоративне майно топменеджерів компаній Черняка для передачі в управління АРМА фото: Facebook/СБУ

Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Як повідомлялося, у Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена та олігарха Євгена Черняка.