Франція витратить €200 млн на те, аби дезінфікувати вином руки та робити з нього парфуми

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок

Уряд Франції виділяє €200 млн на знищення надлишків вина та підтримку виноробів У Франції викорчують тисячі виноградників. Нині люди надають перевагу пиву. Про це пише BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більшу частину суми витратять на купівлю надлишкових запасів – цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, – наприклад, вирощувати оливки.

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.

Зауважимо, дані Європейської комісії показують, що споживання вина впало на 7% в Італії, на 10% в Іспанії, на 15% у Франції, на 22% в Німеччині та на 34% в Португалії, а виробництво вина в ЄС зросло на 4%.

До слова, уряд Франції втрачає більше грошей через передчасну смерть мешканців країни та витрати на профілактику та лікування захворювань, ніж отримує від акцизів на алкоголь і тютюнові вироби: Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств.