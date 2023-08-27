Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Франція витратить €200 млн на те, аби дезінфікувати вином руки та робити з нього парфуми

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Франція витратить €200 млн на те, аби дезінфікувати вином руки та робити з нього парфуми
Споживання вина у Франції впало на 15%
фото з відкритих джерел

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок

Уряд Франції виділяє €200 млн на знищення надлишків вина та підтримку виноробів У Франції викорчують тисячі виноградників. Нині люди надають перевагу пиву. Про це пише BBC.

Більшу частину суми витратять на купівлю надлишкових запасів – цей алкоголь використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах. Виноробам також виділять гроші, щоб перекваліфікуватися, – наприклад, вирощувати оливки.

Виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вина і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву. Водночас через кліматичні зміни вирощувати виноград стає дедалі складніше.

Направляючи гроші в галузь, уряд Франції прагне зупинити обвал цін і допомогти виробникам знайти джерела доходу.

Зауважимо, дані Європейської комісії показують, що споживання вина впало на 7% в Італії, на 10% в Іспанії, на 15% у Франції, на 22% в Німеччині та на 34% в Португалії, а виробництво вина в ЄС зросло на 4%.

До слова, уряд Франції втрачає більше грошей через передчасну смерть мешканців країни та витрати на профілактику та лікування захворювань, ніж отримує від акцизів на алкоголь і тютюнові вироби:  Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств.

Читайте також: Як злетять ціни на алкоголь в Україні: дані Мінекономіки
Теги: алкоголь Франція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки по Чернігову пошкоджений драматичний театр
«Боягузтво і цинізм Росії»: Франція засудила ракетну атаку по Чернігову
19 серпня, 22:38
19 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:01
Збереження режиму, встановленого в ході державного перевороту, матиме вплив на процеси не місцевого, а регіонального та континентального масштабу
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу
9 серпня, 10:06
Французи активно вживають алкголь та палять
Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян
3 серпня, 20:16
Відтепер чеки на касах у Франції друкуватимуть тільки на вимогу
Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому
3 серпня, 16:15
У Нігері військові оголосили, що скинули уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони і ввели комендантську годину
Хто готовий битися за Нігер?
3 серпня, 13:39
Чоловік харучувався тільки місцевими продуктами
Дуже любив коней та алкоголь: помер найстаріший чоловік планети
1 серпня, 11:32
Частина коштів із продажу кожної пляшки йде на придбання металошукачів для розмінування
Австралія випустила джин із Залужним та горілку з Патроном (фото)
1 серпня, 10:56
У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
30 липня, 14:30

Соціум

Гелікоптер з американськими військовими розбився біля берегів Австралії
Гелікоптер з американськими військовими розбився біля берегів Австралії
Франція витратить €200 млн на те, аби дезінфікувати вином руки та робити з нього парфуми
Франція витратить €200 млн на те, аби дезінфікувати вином руки та робити з нього парфуми
Потужні вибухи на заправці в Румунії: є загиблий і десятки поранених (відео)
Потужні вибухи на заправці в Румунії: є загиблий і десятки поранених (відео)
В Індії у потязі вибухнув газовий балон: дев'ятеро загиблих
В Індії у потязі вибухнув газовий балон: дев'ятеро загиблих
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
На Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних
На Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
35K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
27K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
17K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
12K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
11K
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту