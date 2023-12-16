Суддя Тандир, обвинувачений у вбивстві нацгвардійця, відписав майно дружині і розлучився з нею

Потерпіла сторона подала позови на відшкодування загальною сумою 40 мільйонів гривень

Обвинувачений у вбивстві нацгвардійця Вадима Бондаренка суддя Олексій Тандир розлучився зі своєю дружиною Людмилою. Про це йдеться в рішенні Святошинського райсуду. Крім того, як повідомив «Суспільному» адвокат родини загиблого Бондаренка Віталій Сердюк, 12 грудня Тандир переписав на дружину майно. На думку захисника, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

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Як відомо, суддя Макарівського суду Київщини, Олексій Тандир, який на великій швидкості здійснив наїзд, ймовірно напідпитку, на нацгвардійця, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року. Кожних два місяці йому продовжують запобіжний захід. За цей час слідчі провели десятки експертиз щодо вирішення, чи був Тандир нетверезим. Так судово-психологічна експертиза підтверджує факт сп’яніння. У крові алкоголю не виявили (зразки відібрали за 18 годин після трагедії). А замість сечі Тандир здав розбавлену у воді слину.

У серпні провадження передали до Святошинського суду, а вже восени розпочалися судові слухання по суті. Потерпіла сторона подала позови на відшкодування загальною сумою 40 мільйонів гривень. Зараз справа на етапі свідчень потерпілої сторони.

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Останнє засідання мало б відбутися 4 грудня, і якраз на ньому суд повинен був розглянути клопотання Павла Теслюка (представник потерпілої сторони) про арешт майна Олексія Тандира. Проте адвокати обвинуваченого до суду не прибули, оскільки брали участь в іншому засіданні. 6 грудня суд розлучив подружжя Тандирів і вже колишній чоловік переписав майно на дружину.

«Тут питання ще в тому, коли і яким чином була підписана угода про майно. Оскільки Тандир перебуває в СІЗО. На моє переконання все це зроблено штучно, адже потім обвинувачений скаже, що грошей немає і компенсації не буде. Це все маніпуляції», – вважає адвокат родини загиблого нацгвардійця Віталій Сердюк.

На запитання, що робитимуть далі, Сердюк відповів, що вже готується заява про визнання договору щодо виведення майна із власності Тандира недійсним. Крім того, й надалі клопотатимуть про накладення арешту.

На розлучення дружина Тандира Людмила подала ще 20 вересня цього року. Тоді позивачка зазначала, більш як рік у сімейних стосунках з обвинуваченим вона не перебуває. За її словами, вони жили окремо.

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«Суспільне» звернулися до адвоката Олексія Тандира Олега Юрченка, щоб дізнатися його позицію щодо заяв потерпілої сторони. Юрченко сказав, що «потерпілі не можуть визначитися зі своєю позицією».

«То вони кажуть, що гроші їм не треба і повертають кошти, які родина надіслала (йдеться про 18 тисяч грн, які Анна Бондаренко знайшла на рахунках і повернула назад, – ред.). Потім вони подають компенсацію. Враження наче просто дають інфопривід, аби всі про це говорили. Я вважаю, що в нас є провадження і треба говорити про нього. А те, що вони хочуть залишити родину без засобів існування і дати привід вам і вашим колегам (журналістам, –ред.) для обговорення розлучаються вони чи ні, ділять майно, сплять разом – це точно не те, що треба обговорювати», – сказав Юрченко.

Наступне засідання у справі відбудеться 19 грудня. Суд заслухає свідчення Анни Бондаренко – дружини загиблого нацгвардійця. Такий порядок визначив суддя Бандура. Далі на засіданні показання даватимуть свідки. Згодом досліджуватимуть докази сторони обвинувачення та захисту. І вже після допитають самого Олексія Тандира. В разі необхідності відбудеться також стадія доповнення та клопотань.

Наразі обвинувачений Олексій Тандир перебуває в СІЗО, термін тримання його під вартою спливає 25 грудня.

Нагадаємо, що 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Пізніше суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.