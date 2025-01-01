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Що зміниться для українських біженців у 2025 році: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Що зміниться для українських біженців у 2025 році: деталі
За даними Євростату, тимчасовий захист в країнах ЄС отримали майже 4,2 млн громадян, які покинули Україну внаслідок війни
фото: glavcom.ua

Деякі країни планують скоротити допомогу для українських біженців

З 2025 року у більшості країн Європейського союзу будуть впроваджуватися нові правила для українських біженців. Так, у Німеччині виплати працездатним біженцям знижуватимуть на 30%, якщо вони відхилятимуть вигідні пропозиції працевлаштування. Водночас Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування.

«Главком» зібрав усі відомі нововведення, на які слід очікувати українцям за кордоном у 2025 році.

Зміст

Німеччина і скорочення допомоги

Як відомо, українські біженці в Німеччині отримують допомогу Bürgergeld:

  • €563 для самотніх дорослих,
  • €471 для підлітків,
  • €357 для дітей до 12 років.

З січня 2025 року працездатні особи, які відхилятимуть пропозиції працевлаштування, втратять 30% допомоги на три місяці. Це рішення торкнеться 700 тис. працездатних українців із загальної кількості 1,1 млн співгромадян, які зараз проживають у Німеччині. Влітку рівень зайнятості становив 38%, за даними німецького міністерства праці.

До слова, також повідомляється, що після дострокових парламентських виборів, запланованих на 23 лютого, українців можуть позбавити Bürgergeld.

Велика Британія. Продовження терміну візи

Українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи на 18 місяців. Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року, проте їх необхідно подавати не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи. Під час розгляду, який триває до восьми тижнів, заборонено залишати країну.

Важливо, що час проведений у країні зі статусом біженця не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання документів на постійне проживання.

Польща. Поява нової карти CUKR

Українські біженці зі статусом Pesel UKR у 2025 році можуть отримати карту побиту CUKR. Це дозволить легально проживати та працювати у Польщі протягом 3 років. Отримати CUKR зможуть громадяни, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року. З новим статусом українці зможуть виїжджати з Польщі на термін не більше ніж шість місяців. 

Зазначимо, що поки що українські біженці можуть легально перебувати у Польщі до 30 вересня 2025 року.

Що зміниться для українських біженців у 2025 році: деталі фото 1
фото: Главком

Литва та Латвія

Литва продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців до кінця 2025 року. Тимчасовий захист діє до березня 2026 року, тому біженцям необхідно оновити посвідки на проживання.

Після початку повномасштабного вторгнення у Литві прибуло близько 89 тис. українців. Зараз 62% біженців працездатного віку уже легально працюють, а це майже 34 тисячі осіб.

У листопаді Латвія ухвалила поправки до закону про підтримку українських біженців, які передбачають продовження державної допомоги ще на рік. Для цього із бюджету виділять €65 млн.

Зміни до закону передбачають, що українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання в Латвії на три роки (раніше було 2 роки), а разова кризова допомога збільшиться на €34 і зросте до €377 (16 437 грн) для дорослого та на 24 євро для дитини й становитиме €264 (11 510 грн).

Також для біженців продовжать компенсацію витрат на проживання і харчування вразливих категорій населення й покриватимуть витрати на медичні препарати.

Чехія. Дозвіл на довгострокове перебування

У 2025 році Чехія запровадить новий тип дозволу на довгострокове перебування (dlouhodobý pobyt) до 5 років із доступом до ринку праці. Це спростить життя для українців, які вже працюють у країні і надасть можливість біженцям не продовжувати щорічно свої тимчасові візи у Чехії. 

Важливо не плутати новий тип дозволу із дозволом на постійне перебування (trvalý pobyt). На dlouhodobý pobyt зможуть перейти із візи тимчасового захисту наші громадяни, які працювали у країні останні два роки й відповідають низці фінансових умов.

Щоб отримати dlouhodobý pobyt, українцям потрібно буде надати свої біометричні дані. Якщо документи подає сім'я, то перевірятимуть її фінансове становище і чи може вона покривати витрати на всіх членів сім’ї, особливо якщо є діти. Подружжя має подавати заявки одночасно.

За попередніми прогнозами, на dlouhodobý pobyt можна буде подати документи із середини 2025 року.

Що зміниться для українських біженців у 2025 році: деталі фото 2
фото: Главком

Ірландія та Словаччина

З березня 2025 року новоприбулі українські біженці в Ірландії не зможуть отримати безкоштовне житло. Кількість українців у державних притулках уже скоротилася з 58 830 до 35 833 осіб, що змушує уряд стимулювати самостійне життя біженців.

Із 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

Головні зміни:

  • Перебування в центрах надання притулку скорочується з 120 до 60 днів.
  • Виплати на проживання надаватимуться лише протягом перших 60 днів замість нинішніх 120 днів, встановлених із липня 2024 року.

Ці зміни вплинуть на українських громадян, які шукають тимчасовий захист у Словаччині. Влада країни аргументує такий крок необхідністю оптимізації ресурсів.

Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати ці зміни та завчасно планувати свої подальші дії, зокрема щодо працевлаштування чи пошуку житла.

За даними Євростату, тимчасовий захист в країнах ЄС отримали майже 4,2 мільйона громадян, які покинули Україну внаслідок російської агресивної війни проти України.

Норвегія

Норвегія змінює правила прийому біженців із західних регіонів України. Відтепер заявники з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов'язано з тим, що ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

Заявки тепер розглядатимуть індивідуально, а допомога для тих, хто живе поза центрами прийому, буде скасована. Також молоді українці віком 19-24 років повинні прожити не менше пʼяти років, щоб претендувати на безкоштовну стоматологію.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла 85 тис. українських біженців.

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Теги: 24 лютого Естонія Латвія Норвегія документи українці Велика Британія житло медичні препарати харчування населення біженці правила Чехія

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