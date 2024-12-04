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О котрій годині українці найчастіше викликають таксі: статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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О котрій годині українці найчастіше викликають таксі: статистика
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найпопулярнішим пунктом висадки та посадки пасажирів є Центральний залізничний вокзал у Києві

У 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Про це повідомляє пресслужба компанії Bolt.

Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Також у 2024 році користувачі сервісу таксі найчастіше обирали Центральний залізничний вокзал у Києві як точку висадки та посадки.

«Найактивніший користувач сервісу здійснив 1188 поїздок, а це більше ніж три поїздки щодня», – зауважує пресслужба.

Нагадаємо, що у Львові та області дозволили роботу таксі під час комендантської години. Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень наголосив, що для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.

До слова, в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами. Його пропонують встановлювати у Львові – із такою ініціативою виступив депутат міської ради Петро Адамик.

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Теги: таксі Київ статистика українці Україна

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