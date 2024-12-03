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Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Парижі, 11 листопада 2024 року
фото: Reuters

Париж і Лондон розглядають варіанти підтримки Києва для того, щоб у разі необхідності продемонструвати готовність європейських союзників взяти активну участь у стабілізації ситуації в Україні

Франція та Велика Британія обговорюють потенційні сценарії участі у мирних переговорах між Україною та Росією. Одним із них є розміщення їхніх військ на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомив високопоставлений чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений публічно коментувати ситуацію.

Співрозмовник наголосив, що наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.

«Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва», – цитує видання посадовця.

Надання таких пропозицій, за словами джерела, гарантуватиме участь європейських союзників у мирних перемовинах України і Росії за посередництва новообраного президента США Дональда Трампа.

Європейські лідери сподіваються, що заздалегідь підготовлені варіанти допоможуть зміцнити позиції України на міжнародній арені та забезпечити сталу підтримку з боку союзників.

Нагадаємо, керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо заявила, що для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується. 

Як писала британська газета The Telegraph, план новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200-кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями.

Теги: Франція Велика Британія військові фронт армія НАТО

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