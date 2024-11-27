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Стало відомо, як брак українських чоловіків змінив ринок праці у Польщі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, як брак українських чоловіків змінив ринок праці у Польщі
На кінець жовтня 2024 року у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців
фото з відкритих джерел

Наразі у Польщі страждають галузі, в яких потрібні такі спеціалісти, як зварювальники, сантехніки, електрики

Починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, польські роботодавці почали змінювати умови праці. До того ж, Польща почала залучати більше людей з Азії та Африки. Про це розповіла директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, брак чоловічої сили серед українців стимулює попит серед польських роботодавців. «Тому, з одного боку, працівники більш прискіпливо відносяться до вибору роботи, а з іншого, роботодавці стикаються з частою ротацією працівників. Конкуренція за робітників призводить до збільшення ставок та покращення умов праці, що для українських робітників є перевагою», – каже Анна Джоболда.

Відомо, що на кінець жовтня 2024 року у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців.

Однак, починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, Польща почала залучати більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки.

«Оскільки на них не поширюється спрощена процедура працевлаштування, то через брак робочої сили у Польщі страждають галузі, в яких потрібні такі спеціалісти, як зварювальники, сантехніки, електрики, токарі, маляри, водії а також робітники без спеціальної кваліфікації для виконання фізичної роботи», – пояснила експертка. Вона додала, що тренд на жителів Азії та Африки зростатиме у майбутньому.

Нагадаємо, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

Аналітики прогнозують, що у наступному році вакансії для українців будуть доступні на складах різного типу, включно з одягом, аптечними товарами, поліграфією, а також складах з пластиковими, гумовими та металевими деталями.

До слова, у 2025 році польська економіка продовжить відновлюватися після наслідків пандемії та війни в Україні, що вплинули на ринок праці. Прогнози свідчать про зростання заробітних плат, оскільки економіка адаптується до нових умов. За даними аналітиків, середня заробітна плата в Польщі у 2025 році може зрости до 6,2 тис. злотих (приблизно 1,4 тис. євро) на місяць.

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Теги: Польща ринок спрощена процедура біженці робота

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