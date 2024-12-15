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У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники
Один із полонених розвідників
фото: скріншот із відео

Командир групи був ліквідований, а його підопічні здалися

 

Піхотинці 2-го батальйону 12-ої бригади «Азов» взяли в полон п’ятьох окупантів під час бойового завдання на Торецькому напрямку. Про це інформує пресслужба підрозділу.

Росіяни виявилися далеко не звичайними «мобіками» чи «зеками». Орденоносні і досвідчені розвідники декілька днів чинили опір азовцям.

У результаті командир групи був ліквідований, а його підопічні обрали життя і здалися в полон.

У полоні росіяни розповіли про свої «досягнення» на війні і постійні накази командування про розстріли як військовополонених, так і цивільних.

Раніше Збройні сили України взяли в полон єгиптянина, який воював на боці Росії.

Також журналіст Золкін, який три роки «допитує» окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах. 

Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

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Теги: Азов полон журналіст населення росіяни

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