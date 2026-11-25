Увечері 25 листопада у центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. За інформацією польських ЗМІ, постраждалий є громадянином України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Першими на допомогу чоловікові прийшли очевидці та співробітники Служби охорони держави Польщі, які також викликали екстрені служби. На місце події прибули медики, поліцейські та пожежники.

«Після 17:00 ми отримали повідомлення про самоспалення чоловіка. Його доправили до лікарні. На місці працюють поліцейські, які встановлюватимуть обставини події», – повідомила Польському агентству преси (PAP) представниця столичної поліції Моніка Качинська.

За інформацією Polsat News, постраждалого доправили до Військово-медичного інституту. Як з’ясувало Польське агентство преси, чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Правоохоронці огородили територію навколо місця інциденту. Після завершення роботи медиків та пожежників на місці залишилися поліцейські, які працюють під наглядом прокурора.

Наразі мотиви вчинку чоловіка невідомі. Офіційного підтвердження інформації про його українське громадянство у наданих повідомленнях немає.

Нагадаємо, у жовтні у Варшаві затримали 30-річного поляка, якого запідозрили у нападі на двох громадян України у міському автобусі. Постраждалих із численними пораненнями доправили до лікарні, а суд відправив підозрюваного під варту на три місяці.

Це дотичний матеріал за географією та громадянством постраждалих. Свіжішої публікації «Главкома» про аналогічний випадок самопідпалу в Польщі не знайшов.