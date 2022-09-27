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Шокуюча історія з РФ: росіянка вбила маленьку доньку, бо чоловіка мобілізували 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Шокуюча історія з РФ: росіянка вбила маленьку доньку, бо чоловіка мобілізували 
Чотирирічну дівчинку матір вдарила ножем
фото з соцмереж

У Росії тривають заворушення та протести через мобілізацію 

Жителька Пермського краю РФ вбила свою чотирирічну доньку коли дізналася, що чоловіка мобілізують. Про це повідомляють у російських Telegram-каналах.

Повідомляється, що жителька села Барда, де мешкають менше 10 тис. людей, посварилася зі своїм 29-річним чоловіком, який отримав повістку. Він свого часу служив у розвідці, а після армії працював на нафтовій свердловині. Дружина не хотіла його відпускати на війну, тож між ними стався конфлікт.

Подружжя було напідпитку. Тоді жінка взяла ножа і вдарила свою чотирирічну доньку в серце, після чого вдарила себе в живіт. Дитину врятувати не вдалося, жінку забрали до лікарні та прооперували. 

Нагадаємо, росіяни почали розуміти, що із так званої путінської «могилізації» ніхто не повернеться. Тож у країні-загарбниці стріляють у воєнкомів і палять військоммати.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня). 

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: росія мобілізація діти

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