Росіянка впала в істерику через мобілізацію чоловіка (відео)

У РФ мобілізують всіх, кого зловлять

«Эта страна делает все, чтобы я перестала быть патриоткой»

Родичі мобілізованих росіян обурюються, що повістки в країні-терористці отримують чоловіки, які не мають військового досвіду. У російських Telegram-каналах оприлюднили відеозверення жінки, чий чоловік став потенційним гарматним м'ясом. На кадрах росіянка істерить і переконує: із так званої путінської «могилізації» ніхто не повернеться.

Жінка не розуміє, чому її чоловік, який начебто не має досвіду, повинен битися. При цьому кричить, що «любить Росію, бо по мамі росіянка».

«Какого хр*на повестки приходят тем, кто не воевал? Я понимаю, если бы сказали, что 90% вернеться, но ведь никто не вернеться! Почему».

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня).

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.