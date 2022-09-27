Білий дім розповів, чи приймуть США росіян, які втекли від мобілізації

США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію

Штати чітко розмежували дії уряду РФ і його армії в Україні

США мають намір в індивідуальному порядку розглядати можливі звернення щодо надання притулку в США громадян Росії, які тікають за кордон від мобілізації. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Штати чітко розмежували дії уряду РФ і його армії в Україні і російського народу.

«Таким чином, кожен, хто шукає притулку від переслідувань, незалежно від їх національності, може подати заяву про надання притулку в Сполучених Штатах, і його заявка буде розглянута в кожному конкретному випадку», – додала вона.

Карін зазначила, що не буде обговорювати політику інших країн у цьому питанні.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня).

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.