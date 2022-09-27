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Білий дім розповів, чи приймуть США росіян, які втекли від мобілізації

Альона Боженко
glavcom.ua
Білий дім розповів, чи приймуть США росіян, які втекли від мобілізації
США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію
фото ілюстративне

Штати чітко розмежували дії уряду РФ і його армії в Україні

США мають намір в індивідуальному порядку розглядати можливі звернення щодо надання притулку в США громадян Росії, які тікають за кордон від мобілізації. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Штати чітко розмежували дії уряду РФ і його армії в Україні і російського народу.

«Таким чином, кожен, хто шукає притулку від переслідувань, незалежно від їх національності, може подати заяву про надання притулку в Сполучених Штатах, і його заявка буде розглянута в кожному конкретному випадку», – додала вона.

Карін зазначила, що не буде обговорювати політику інших країн у цьому питанні.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня). 

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: росія США путін мобілізація фронт

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