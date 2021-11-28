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    Зеленський копіює Путіна – Ілларіонов

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    Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту &ndash; це плагіат - Зеленський копіює Путіна – Ілларіонов
    Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат
    Фото з відкритих джерел

    Раніше про державний переворот у своїх країнах розповідали Путін і Лукашенко

    Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат. Раніше подібні заяви робили президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

    «Згадую 2003 рік у Росії, коли нам теж розповідав Володимир Путін про те, що Михайло Ходорковський готує державний переворот. За цим були відповідні кроки – арешт Ходорковського, арешт інших співробітників «ЮКОСу», розгром «ЮКОСу». Ми все це добре пам'ятаємо. А цього року у квітні Олександр Лукашенко заявляв про те, що запобігли державному перевороту, у якому брали участь цілий білоруський блогер та цілий білоруський адвокат. Вони також були заарештовані ФСБ і відправлені до Білорусі», – нагадав Ілларіонов.

    На його думку, заява президента України – «це повне копіювання того, що зробили перед цим Путін та Лукашенко».

    «Мене хвилює питання: а наступні кроки Володимир Зеленський зробить такі самі, як зробили Путін і Лукашенко? Це ще одне підтвердження того напряму, який навіщось взяв президент України», – підкреслив він.

    Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

    На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

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    Теги: ФСБ Олександр Лукашенко Путін Михайло Ходорковський арешт переворот Володимир Зеленський президент
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    Зеленський копіює Путіна – Ілларіонов