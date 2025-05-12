Свячені паски та СПА-відпочинок. Чим нардепи обдаровують виборців під час війни

«Да не збідніє рука дарувальника». 28 нардепів задекларували участь у іменних благодійних організаціях

Членство в 460-ти громадських, благодійних та професійних організаціях задекларували понад 200 депутатів цього скликання Верховної Ради за 2024 рік. Вони мають абсолютно різні напрямки – від спортивних та адвокатських обʼєднань до іменних організацій.

28 нардепів задекларували участь в іменних благодійних організаціях. Більша частина з них – мажоритарники, які навіть у міжвиборчий період продовжують дарувати мешканцям своїх округів брендовану гуманітарну допомогу, відпочинок у СПА-центрах та подарунки до свят.

Скандальний мажоритарник із Черкащини Антон Яценко став рекордсменом за кількістю задекларованих організацій – він зазначив членство одразу у 18-ти. Примітно, що нардеп, фігурант низки антикорупційних розслідувань, має свою організацію «боротьби з корупцією».

Крім того, політики часто використовують власні організації для піару, витрачаючи значні гроші на рекламу своєї благодійності. Так, за 2024 рік на піар власних ГО Юрія Бойка та Вадима Столара, нардепів від заборонених проросійських партій, пішло щонайменше $20 тис.

Рух «Чесно» розібрався, яку діяльність ведуть задекларовані народними обранцями громадські організації та благодійні фонди.

Бджоли проти меду

У 2024 році 209 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання у своїх деклараціях внесли відомості про участь у 460-ти організаціях – через членство або статут у правлінні. Зокрема йдеться про участь у 334 громадських організаціях, 79 благодійних фондах та 47 професійних обʼєднаннях.

Більшість із них пройшли до парламенту за списком партії – 110, серед мажоритарників число менше – 99. Очікувано найбільшу кількість організацій задекларували нардепи з фракції «Слуга народу» – 113, адже їх чисельно найбільше у парламенті.

Серед інших лідерів за фракціями – 18 нардепів від «Європейської Солідарності» та 14 від «Всеукраїнського обʼєднання «Батьківщина».

Беззаперечним рекордсменом за кількістю задекларованих організацій став мажоритарник із Черкащини Антон Яценко. У своїй декларації він зазначив членство одразу в 18 громадських організаціях. Водночас жодна з них не веде публічної діяльності: відсутні вебсайти, сторінки в соцмережах і тим паче фінансова звітність.

Примітно, що всі ці організації об’єднує найближче оточення Яценка – співзасновниками чи членами більшості з них є родичі нардепа: батько Володимир Яценко, дружина Тетяна Яценко та її батьки Володимир і Наталія Врублевські. На додаток, майже всі ГО зареєстровані на одну і ту саму адресу – вулиця Хрещатик, будинок 6.

​Будинок на Хрещатику, де зареєстровані 16 організацій Антона Яценка фото: wikipedia.org

Лише дві організації мають відмінні адреси – ГО «Центр тендерних процедур та бізнес-планування» і «Асоціація сприяння боротьбі з корупцією». Нагадаємо, що саме Яценко та його родина є фігурантами низки антикорупційних розслідувань.

Зокрема, журналісти зʼясували, що у квартирі, яка належить його дружині, функціонував кол-центр міжнародної кібершахрайської мережі. За роки його діяльності шахраї ошукали понад 33 тис. людей по всьому світу на суму понад $275 млн.

Також у 2024 році в деклараціях нардепів зʼявилося 35 нових організацій, понад третина з яких є спортивними об’єднаннями. Наприклад, Микола Тищенко, попри перебування під цілодобовий домашнім арештом, встиг за рік задекларувати дві нові громадські організації з пляжного волейболу.

скриншот з Facebook-сторінки БО «Дорога миру» Миколи Тищенка

Крім них, нардеп ще має задекларований благодійний фонд «Дорога миру». Організація була активна лише у 2022 році: за публічними даними, її доходи становили майже 15 млн грн. Тоді фонд активно проводив благодійні події, зустрічі з зірками та роздавав гуманітарну допомогу.

Благодійність VS Гречкосійство

Загалом у деклараціях свої іменні благодійні чи громадські організації мають 28 нардепів, з них 22 обрані за мажоритарними округами. Більша частина з них належить до фракції «Слуги Народу» – 12.

Лідером за кількістю іменних фондів серед нардепів від ОПЗЖ є Олександр Фельдман. У його декларації зазначено три іменні та ще шість безіменних організацій. Усі вони активно ведуть свої сайти та сторінки в соцмережах. За дописами видно, що Фельдман, як і його колеги, використовує ці структури, щоб роздавати допомогу з власним брендуванням.

Гуманітарна допомога від БО Олександра Фельдмана

Єдиний із проаналізованих фондів, що має на своєму сайті розділ «Звіти», належить Борису Приходьку – мажоритарнику з групи «Довіра», обраному від Чернігівщини. Однак замість очікуваної фінансової звітності у відповідному розділі відкривається персоналізована газета, в якій йдеться про успішність політичної роботи нардепа Приходька.

Газета-звіт нардепа з сайту БО Бориса Приходька

Зауважимо, що БО активно веде свої соціальні мережі. Один із останніх прикладів – роздача 7 тис. освячених пасок мешканцям 210-го округу, де був обраний депутат. На світлинах – усміхнені літні люди, яким представники фонду доставляють додому брендовані паски й календарі.

Великодні подарунки від БО Бориса Приходька

Роздача подарунків виборцям на свята – поширена практика серед народних обранців. Так Іван Чайківський, тернопільський мажоритарник із фракції «За майбутнє», має власну благодійну організацію «Покрова».

На Великдень БО «Покрова» повідомила про роздачу продуктів для військових на фронті у співпраці з волонтерами та працівниками церкви.

Крім того, Іван Чайківський регулярно дарує брендовані пакети школярам як на свята, так і в будні. У подарунках – ймовірно, солодощі, а на упаковці – назва фонду та ім’я самого депутата.

Подарунки школярам від БО Івана Чайківського

Подібну благодійну активність демонструє і самовисуванець Андрій Лопушанський. Крім традиційних іменних солодких пакунків до Дня Святого Миколая, нардеп регулярно – майже щотижня – організовує для учнів гімназій Львівщини відпочинок у СПА-центрі «Женева» в Трускавці.

Подарунки та відпочинок від БО Андрія Лопушанського

Учні та вчителі активно публікують дописи вдячності Лопушанському. Так одна з викладачок гімназії у Добромилі написала: «Да не збідніє рука дарувальника», і подякувала нардепу за «внесок у розвиток творчих талантів школи». Крім того, вчителі згадують про стабільні гранти та відзнаки від Лопушанського учням.

скриншот допису

Скандальний мажоритарник із групи «Довіра» Сергій Шахов, якого з 2023 року розшукує НАБУ, задекларував участь у двох іменних благодійних організаціях. Ще під час передвиборчої кампанії він використовував брендовані пакунки для агітації – тоді від проросійської партії «Наш край», яка була створена переважно з вихідців із Партії регіонів. У 2024 році суд заборонив діяльність «Нашого краю» на території України.

Нині Шахов продовжує це робити, але вже від імені власного фонду. За інформацією журналістських розслідувань, з березня 2023 року Шахов перебуває з родиною в Дубаї. Попри це, на сторінках його благодійної організації регулярно публікуються фото, де депутат нібито особисто роздає гуманітарну допомогу в пакетах з російськомовним написом «Команда Шахова. С людьми и для людей». Це може свідчити про використання архівних світлин для підтримки публічного образу.

Гуманітарна допомога від БО Сергія Шахова

Один із лідерів групи «За майбутнє», мажоритарник Ігор Палиця має фонд «Тільки разом», який активно веде діяльність у соцмережах та організовує події для волинян. Натомість фонд нардепки від «Слуги народу» Вікторії Кінзбурської активно займається допомогою харківʼянам. Поруч із продуктами – календарики з її фото та назвою фонду «Кінза Харків». Ще один харківʼянин від «слуг» Євген Пивоваров також має свій фонд.

Діяльність БО Ігоря Палиці (1–4), Вікторії Кінзбурської (5–6), Євгена Пивоварова (7)

За які кошти фінансуються такі благодійні та громадські організації політиків – невідомо, адже на відміну від партій благодійні організації не зобов’язані публікувати детальну фінансову звітність. Таким чином народні обранці можуть займатися «гречкосійством» під прикриттям благодійності, не звітуючи ні про джерела фінансування, ні про обсяги витрат.

Приміром, один із нардепів-благодійників з фракції «За майбутнє» Тарас Батенко в інтервʼю 2012 року розповідав, що його фонд – це підтримка друзів та знайомих, яку він направляє на розвиток інфраструктури Золочівського району та на допомогу малозабезпеченим сім'ям. Однак актуальної інформації щодо діяльності самого фонду нема.

Реклама ОПЗЖ

Один із лідерів забороненої проросійської ОПЗЖ та фігурант Реєстру зрадників Юрій Бойко задекларував участь в організації «Мир. Розвиток. Стабільність». За публічною інформацією, організація за 2024 рік отримала доходи розміром у понад 4 млн грн. Цікаво, що найбільші витрати ГО мають однакове цільове призначення «грошова допомога для малозабезпечених верств населення від депутата Р. С. Ахметова».

скриншот з сайту Clarity Project

Активність організації в соцмережах зосереджена виключно на просуванні публічного образу Юрія Бойка. Публікації охоплюють діяльність Бойка в парламенті, його привітання виборців зі святами, меседжі про «захист російської церкви» та сюжетні ролики про допомогу пенсіонерам, ветеранам і військовим.

В одному з таких відео військові публічно дякують «шановному Юрію Анатолійовичу» за «допомогу і за перемогу».

На рекламу таких роликів лише за 2024 рік пішло понад $3 тис.

Бібліотека реклами Facebook ГО Юрія Бойка

Однак лідером за витратами на рекламу стала благодійна організація «За життя» іншого нардепа від забороненої ОПЗЖ, а наразі одного з лідерів групи «Відновлення України» Вадима Столара. Цю ГО, крім самого Столара, також декларує ще одна нардепка, обрана від ОПЗЖ, Наталія Приходько. Організація регулярно роздає брендовані паски й гуманітарну допомогу в пакунках із написом «Столар за життя». Крім того, фонд організовує безкоштовні заняття з йоги та проводить освітні вебінари. Лише за 2024 рік на рекламу такої діяльності пішло понад $17,5 тис.

Діяльність БО Вадима Столара

Серед інших нардепів від ОПЗЖ – Віталій Борт, який у своїй декларації зазначив, що очолює благодійний фонд «Святого Василія Великого». Організація перебуває у стані припинення ще з грудня 2013 року. Фонд зареєстрований у тимчасово окупованому Криму, заяву на ліквідацію організації учасники подали за кілька місяців до анексії півострова. За інформацією журналістів, після 2014 року Борт неодноразово відвідував Крим, в’їжджаючи туди через Росію

Благодійність під час війни

Після 2022 року чимало народних депутатів або заснували нові фонди, спрямовані на допомогу ЗСУ, або ж трансформували вже наявні під воєнні потреби. Утім, межа між благодійністю та політичним піаром у таких випадках дуже розмита. Наприклад, Павло Якименко, депутат від фракції «Слуга народу», у 2022 році повідомив у своєму телеграм-каналі російською мовою про закупівлю допомоги для ЗСУ від імені власного фонду.

скриншоти Telegram-каналу та новин про діяльність БО Павла Якименка

Натомість Григорій Суркіс від ОПЗЖ разом із братом Ігорем у 2022 році заснували іменний фонд, спрямований на допомогу Збройним силам України. Основна діяльність організації висвітлюється через сторінку футбольного клубу «Динамо Київ». Зокрема, в одній із публікацій зображено вантажівку з великим написом «Для ЗСУ. Фонд братів Суркіс». Важливо зазначити, що як Григорій, так і Ігор Суркіси після початку повномасштабної війни виїхали з України.

Відповідно до чинного законодавства, народні депутати зобов’язані декларувати лише актуальне членство в організаціях на момент завершення звітного періоду. Водночас участь у громадських чи благодійних організаціях у статусі засновника не обовʼязково згадувати в декларації. Така прогалина дозволяє обходити вимоги прозорості.

Наприклад, з 2021 року Петро Порошенко не декларує власний іменний фонд, попри те, що діяльність БО активно використовується політиком у соцмережах. Натомість участь у цій самій організації вказує його однопартійниця – депутатка Ірина Фріз.

скриншот з Facebook-сторінки БО Петра Порошенка

Тому часто неможливо достеменно зʼясувати, з якими саме організаціями пов’язані народні депутати. Водночас, аби здійснювати активну політичну діяльність через організацію, не обов’язково, щоб вона була іменною.

Нагадаємо, що Рух «Чесно» вже писав про приклад нардепа від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, який використовує громадську організацію «Ви.Мова» для створення та розвитку мережі «Гончаренко-центрів».