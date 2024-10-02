Отримай за переїзд $16 тис. Регіон Іспанії здивував ініціативою

Гроші надійдуть у вигляді грантів віддаленим працівникам, які зобов’язуються жити в іспанському регіоні

Невеличкий регіон Іспанії платить людям гроші, щоб вони переїздили і працювали віддалено

Іспанія пропонує віддаленим працівникам $16620 за переїзд і роботу в долині Амброз, що розташована на відстані трохи менше трьох годин від Мадрида. Про це пише FoxNews.

Програма спрямована на залучення віддалених працівників та запобігання депопуляції у сільській місцевості. «Минулого місяця регіональний уряд Естремадури, автономного співтовариства, розташованого в центрально-західній частині Піренейського півострова, оголосив про свою нову програму Live in Ambroz, розроблену для залучення віддалених працівників, пропонуючи близько $16 620 у вигляді грантів, якщо вони зобов’яжуться жити та працювати там не менше двох років», – пише видання.

«Це явище змінить місце проживання людей і просторовий розподіл талантів», – пояснює Прітвірадж Чоудхурі, професор Гарвардської школи бізнесу в Бостоні.

Як зазначає видання, долина Амброз, оточена горами, складається з пишних зелених пасовищ, чарівних сіл та місцевою кухнею. Але його найбільше село, Герваш, має населення лише 3907 осіб, а в деяких муніципалітетах менше ніж 200 жителів.

За деякими даними, цифрові кочівники сприяють розвитку місцевої економіки та просторовому розподілу талантів. Після пандемії «кочівники» стали активніше взаємодіяти з місцевими спільнотами.

Зокрема у Чилі існує програма Start-Up Chile, яка пропонує іноземним підприємцям річну візу та безкоштовний акціонерний капітал. Наразі на Мадейрі пропонують комбінацію податкових пільг для цифрових кочівників та експатів, які бажають сюди переїхати.

Нагадаємо, в Італії та Туреччині запрацювали візи цифрового кочівника. Право на оформлення візи цифрового кочівника в Італії мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено.