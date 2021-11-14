Син Каддафі хоче стати наступним президентом Лівії

За даними ЗМІ Саїф аль-Іслам подав заявку в регіональну виборчу комісію у місті Себха на півдні країни

Син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі Саїфф аль-Іслам подав заяву на участь кандидатом у майбутніх президентських виборах. Про це в неділю повідомив лівійський телеканал Libya Alahrar.

За його інформацією, Саїф аль-Іслам «представив заяву на участь кандидатом у президентських виборах у регіональну виборчу комісію у місті Себха», розташованому на півдні країни.

У лівійських соціальних мережах до теперішнього часу вже з'явилися фотографії, на яких Саїф аль-Іслам представляє документи, необхідні для реєстрації в якості кандидата на президентських виборах, у виборчком Себхи, історичної столиці південного регіону Феццан. Сина екслідера Лівії під час процедури супроводжував його адвокат Халед аз-Заїді.

Саїф аль-Іслам Каддафі, син екслідера Лівії Муаммара Каддафі, вийшов на свободу після майже шестирічного ув'язнення у 2017 році, потрапивши в загальну амністію. У липні 2015 року аль-Іслам був засуджений до розстрілу за порушення державної безпеки, спробу втечі з в'язниці і осквернення національного прапора. Його звільнили з міста Зінтан. За даними джерел, аль-Іслам був звільнений у межах загальної амністії, після чого прибув у місто Аль-Байда на сході країни.

Він другий син Каддафі і перший син від його другої дружини, народився у 1972 році в Тріполі. З ранньої юності він займався політикою і неодноразово представляв Каддафі на міжнародних переговорах.

Згідно з рішенням форуму лівійського політичного діалогу, президентські і парламентські вибори в країні повинні пройти 24 грудня. Для їх проведення повинна була бути підготовлена законодавча база: нові закони про вибори глави держави і депутатів. Їх парламент прийняв у вересні і жовтні відповідно

Однак Держрада Лівії заявила, що прийняття закону про парламентські вибори йде врозріз з лівійською політичною угодою, включеною у Конституційну декларацію. Не влаштув Держраду і закон про вибори президента. Каменем спотикання стала стаття, що дає право балотуватися військовим, що відкриває шлях до висунення фельдмаршала Халіфи Хафтара, який вже тимчасово склав із себе повноваження командувача Лівійською національною армією. У зв'язку з цим Держрада раніше закликала відкласти президентські вибори до 2023 року через неможливість їх проведення у нинішніх умовах.

Нагадаємо, батоко Саїфа, Муаммар Каддафі, був схоплений біля свого рідного міста Сірт в жовтні 2011 року і застрелений.

Як відомо, з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт. Головними його сторонами є міжнародно визнаний Уряд національної єдності та Лівійська національна армія, очолювана Халіфою Хафтаром.

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