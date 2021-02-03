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    Думки вголос

    Привіт для Путіна від Каддафі

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    •  glavcom.ua
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    Привіт для Путіна від Каддафі

    Все відбувається згідно з графіком: Росія перетворюється на дику пустелю

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    Привет от Каддафи

    Первые политические оппоненты того полковника были выпускниками Сорбонны – и требовали, соответственно, вещей либеральных: свободы слова, прав человека, сменяемости власти... Они хотели отставки Каддафи.

    Он выгнал их из страны или уничтожил.

    Потом были другие – с образованием попроще и желаниями пожестче. Они мечтали о суде над узурпатором. Он уничтожил и этих.

    Он всех победил и правил потом в своей великой Джамахирии безо всякой оппозиции вообще – какие могут быть оппозиции на четвертом десятке абсолютной власти? Только восторг благодарного населения.

    А когда на пятом десятке этой власти все рухнуло, как положено, в одночасье, в Ливии уже не было не то что сорбонны, но и вообще ничего – сплошной аллах акбар. Поэтому великому основателю Джамахирии просто выпустили кишки, постаравшись растянуть это удовольствие. Заодно пустили в расход сына и осквернили семейное кладбище.

    Но что я все про Ливию...

    В начале нулевых мы тут, в России, хотели свободной прессы, честных выборов, правосудия.

    В начале десятых хотели, чтобы узурпатор просто ушел наконец на все четыре стороны. Дарили полицейским белые шарики... В ответ нас продолжали избивать и сажать, выдавливали из страны, убивали помаленьку.

    На третьем десятилетии путинской власти, в начале двадцатых, на улицы вышли новые люди, наполненные уже гораздо более сильными эмоциями. Их по-прежнему избивают и сажают в тюрьмы, но уже очень жестко, тысячами и без особой симуляции правосудия...

    Это я к тому, что, в некотором смысле, все идет по плану. Я бы даже сказал – по графику: графику превращения России в дикую окончательную пустыню.

    Молодец, Путин. И ты молодец, путинская элита. Решили проверить на себе гравитацию, не поверили на слово учебнику истории.

    Так держать.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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