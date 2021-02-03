Привіт для Путіна від Каддафі

Все відбувається згідно з графіком: Росія перетворюється на дику пустелю

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Привет от Каддафи

Первые политические оппоненты того полковника были выпускниками Сорбонны – и требовали, соответственно, вещей либеральных: свободы слова, прав человека, сменяемости власти... Они хотели отставки Каддафи.

Он выгнал их из страны или уничтожил.

Потом были другие – с образованием попроще и желаниями пожестче. Они мечтали о суде над узурпатором. Он уничтожил и этих.

Он всех победил и правил потом в своей великой Джамахирии безо всякой оппозиции вообще – какие могут быть оппозиции на четвертом десятке абсолютной власти? Только восторг благодарного населения.

А когда на пятом десятке этой власти все рухнуло, как положено, в одночасье, в Ливии уже не было не то что сорбонны, но и вообще ничего – сплошной аллах акбар. Поэтому великому основателю Джамахирии просто выпустили кишки, постаравшись растянуть это удовольствие. Заодно пустили в расход сына и осквернили семейное кладбище.

Но что я все про Ливию...

В начале нулевых мы тут, в России, хотели свободной прессы, честных выборов, правосудия.

В начале десятых хотели, чтобы узурпатор просто ушел наконец на все четыре стороны. Дарили полицейским белые шарики... В ответ нас продолжали избивать и сажать, выдавливали из страны, убивали помаленьку.

На третьем десятилетии путинской власти, в начале двадцатых, на улицы вышли новые люди, наполненные уже гораздо более сильными эмоциями. Их по-прежнему избивают и сажают в тюрьмы, но уже очень жестко, тысячами и без особой симуляции правосудия...

Это я к тому, что, в некотором смысле, все идет по плану. Я бы даже сказал – по графику: графику превращения России в дикую окончательную пустыню.

Молодец, Путин. И ты молодец, путинская элита. Решили проверить на себе гравитацию, не поверили на слово учебнику истории.

Так держать.

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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