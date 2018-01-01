Сирійська опозиція бойкотує переговори у Сочі

Остаточний склад учасників Конгресу сирійського національного діалогу в Сочі досі невідомий

За кілька днів до початку роботи Конгресу сирійського національного діалогу в Сочі представники сирійської опозиції вирішили бойкотувати цей захід. У ніч на суботу, 27 січня, про такий крок повідомив Сирійський комітет щодо переговорів (СКП), який представляє провідні угруповання опозиційних до сирійського правителя Башара Асада сил. Рішення про



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Остаточний склад учасників Конгресу сирійського національного діалогу в Сочі досі невідомий

За кілька днів до початку роботи Конгресу сирійського національного діалогу в Сочі представники сирійської опозиції вирішили бойкотувати цей захід. У ніч на суботу, 27 січня, про такий крок повідомив Сирійський комітет щодо переговорів (СКП), який представляє провідні угруповання опозиційних до сирійського правителя Башара Асада сил. Рішення про «бойкот» конференції було опубліковано в соціальній мережі Twitter.

Ця заява представників провідних опозиційних до Башара Асада сил з'явилася практично одразу після дев'ятого раунду переговорів щодо врегулювання сирійського військового конфлікту. На цих переговорах в якості посередника між урядом у Дамаску та повстанцями виступає ООН. Протягом суботи СКП має дати прес-конференцію, де детально пояснить причини відмови від участі у переговорах у Сочі. Раніше СКП наголошував що передумовою участі опозиційних сил, яких він представляє, у перемовинах за посередництва ООН є готовність сирійського уряду до поступок, передає інформагенція AFP.

Так само низка інших опозиційних організацій заявили про відсутність жодних намірів взяти участь у запланованій наступного тижня конференції. Серед них і сирійські курди, на необхідності участі яких наполягала Москва. Своє рішення вони пояснили тим, що не бажають брати участь в дискусії про припинення військового конфлікту в Сирії, поки триває турецький наступ на Афрін.

МЗС Росії запросив до участі в роботі конгресу, який відбудеться в Сочі 29-30 січня, близько 1600 представників сирійського суспільства. Спостерігачами на цьому заході мають бути представники ООН, а також політики з низки країн. Спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура пообіцяв звернутися до генсека ООН Антоніу Гуттеріша щодо можливої участі в конгресі в Сочі.

Джерело: Deutsche Welle