Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
фото з відкритих джерел

Шошоаке: «Україна не заслуговує на надану їй підтримку, тому що вона є нащадком нацистської імперії»

Румунська сенаторка Діана Шошоаке вкотре «прославилася» своїми заявами про Україну. Про це передає Sinar Sosro.

Шошоаке зазначила, що включення її до бази «Миротворця» свідчить про те, що Україна нібито є державою з терористичним нахилом.

«Ви усвідомлюєте, наскільки Україна зневажає Румунію, якщо дозволяє собі «офіційно погрожувати смертю» сенатору Румунії? Чим Румунія підтримує Україну, «вбивством» парламентарів, які говорять правду?», – зазначила Шошоаке.

Шошоаке також зазначила, що тепер Румунія має можливість показати, чи вона ще існує як держава, і виступити проти «злочинної держави», або підтвердити, що вона за одну ніч «стала васалом України та колонією Києва». 

«Україна повністю дискваліфікувала себе, і це момент, коли міжнародна громадськість також повинна усвідомити, що Україна не заслуговує на надану їй підтримку, тому що вона є нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером», – додала вона.

Нагадаємо, Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає «приєднати історичні території». Йдеться про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Вона заявила, що Румунія «повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення». При цьому вона просить «врахувати» допомогу Бухаресту Україні у війні і «віддати території».

Теги: Румунія Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України
Вчора, 13:33
У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ
У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ
27 лютого, 20:56
НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки
НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки
13 сiчня, 12:10

Політика

«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
Сенатори закликали Байдена передати МКС докази воєнних злочинів РФ
Сенатори закликали Байдена передати МКС докази воєнних злочинів РФ
Байден розповів, чи надавав Китай зброю Росії
Байден розповів, чи надавав Китай зброю Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
13K
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
12K
Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)
7621
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)
7459
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
5518
Саакашвілі розповів, хто його отруїв

Новини

Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту