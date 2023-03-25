Шошоаке: «Україна не заслуговує на надану їй підтримку, тому що вона є нащадком нацистської імперії»

Румунська сенаторка Діана Шошоаке вкотре «прославилася» своїми заявами про Україну. Про це передає Sinar Sosro.

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Шошоаке зазначила, що включення її до бази «Миротворця» свідчить про те, що Україна нібито є державою з терористичним нахилом.

«Ви усвідомлюєте, наскільки Україна зневажає Румунію, якщо дозволяє собі «офіційно погрожувати смертю» сенатору Румунії? Чим Румунія підтримує Україну, «вбивством» парламентарів, які говорять правду?», – зазначила Шошоаке.

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Шошоаке також зазначила, що тепер Румунія має можливість показати, чи вона ще існує як держава, і виступити проти «злочинної держави», або підтвердити, що вона за одну ніч «стала васалом України та колонією Києва».

«Україна повністю дискваліфікувала себе, і це момент, коли міжнародна громадськість також повинна усвідомити, що Україна не заслуговує на надану їй підтримку, тому що вона є нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером», – додала вона.

Нагадаємо, Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає «приєднати історичні території». Йдеться про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Вона заявила, що Румунія «повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення». При цьому вона просить «врахувати» допомогу Бухаресту Україні у війні і «віддати території».