Скільки коштувала охорона Цукерберга у 2018 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: T op.de

За останні три роки охорона глави Facebook подорожчала в чотири рази

На забезпечення безпеки засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга в 2018 році було витрачено $22,6 млн.

Про це йдеться в документах, поданих в федеральну Комісію з цінних паперів США перед запланованим на 30 травня зборами акціонерів.

В цю суму входить не тільки охорона самого Цукерберга, але й членів його сім'ї.

Виплачена Цукербергу сума складається із загальних витрат на безпеку ($10 млн), витрат на перельоти приватними літаками ($2,6 млн), а також додаткової компенсації на безпеку Цукерберга і членів його сім'ї в розмірі $10 млн, з якої він повинен заплатити податки.

Це більш ніж в два рази перевищує витрати Цукерберга роком раніше. За останні три роки охорона глави соцмережі подорожчала в чотири рази. У Facebook зазначають, що в 2016 році витрати на забезпечення безпеки Цукерберга складали $6 млн, у 2017 році - $9,1 млн, однак компанія вважає такі витрати виправданими.

Всю цю суму Цукерберг, офіційна зарплата якого становить один долар на рік, отримав в якості компенсації від компанії. У документах вона проходить за статтею «інші компенсації». У Facebook зазначають, що компанія компенсує витрати, які несе Цукерберг, виконуючи свої обов'язки.

«Збільшення витрат в 2018 році насамперед пов'язано з регулярними приватними поїздками, додатковим покриттям витрат на безпеку житла і зростанням ринкової вартості персоналу охорони», - йдеться в документі.

Як зазначає американський телеканалу Сі-Ен-бі-сі, зростання витрат на забезпечення безпеки Цукерберга і його сім'ї пов'язаний з низкою скандалів, які в останні роки супроводжували діяльність компанії. У 2018 році стало відомо, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook. Також з'ясувалося, що Facebook надавала компаніям-партнерам доступ до даних користувачів і їх друзів без їх згоди навіть після того, як заявила, що більше не буде передавати подібну інформацію третім сторонам.

Джерело: BBC