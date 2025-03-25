Скільки сирійців повернулися додому після повалення режиму Асада

Попри обіцянки колишньої влади про «безпечне повернення», багато хто після приїзду стикався з арештами чи примусовим призовом до армії

З початку року після повалення режиму Башара Асада в Сирію повернулося близько 1,2 млн людей, і за прогнозами ООН, до кінця року ця кількість може зрости до 3,5 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Міжнародної організації з міграції, серед тих, хто повернувся, 885 тис були внутрішньо переміщеними особами, а ще 302 тис – біженцями. Половина сирійців, які прибули з-за кордону, повернулися з Лівану, 22% – з Туреччини, 13% – з Іраку. При цьому понад чверть переселенців змушені жити в пошкоджених або недобудованих будинках.

Попри обіцянки колишньої влади про «безпечне повернення», багато хто після приїзду стикався з арештами чи примусовим призовом до армії. ООН та міжнародні організації зазначають, що сирійцям складно адаптуватися через нестачу базових послуг, небезпеку та проблеми з документами. Водночас у країні залишається близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Ситуацію ускладнює брак фінансування: на середину березня вдалося зібрати лише 12,5% від необхідних $1,25 млрд допомоги. Через це гуманітарні організації не можуть повною мірою забезпечити людей житлом, чистою водою, продовольством та іншими необхідними ресурсами.

Останні бої на півночі, півдні та узбережжі країни змусили тисячі людей знову покинути свої домівки, що ускладнило доставку допомоги. Попри певну стабілізацію ситуації після повалення Асада, цього місяця в країні відновилися запеклі сутички між його прихильниками-алавітами та урядовими силами безпеки.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, ці зіткнення стали одними з найкривавіших за останні десять років – лише за кілька днів загинули понад тисячу людей.

Нагадаємо, уряд Сирії заявив, що хоче відновити порядок після того, як сотні алавітів були вбиті під час насильства в прибережних районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Зазначається, що алавіти є релігійною меншиною в Сирії, до якої належала колишня керівна сім'я Асадів. Сирійські урядові сили розгортаються в районах Латакії, Джабле та Баніяса, де проживають алавіти.

Понад 1000 людей загинули протягом двох днів зіткнень між сирійськими силами безпеки та союзними силами і прихильниками поваленого президента Башара Асада.