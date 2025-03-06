Українські біженці можуть втратити дозвіл на проживання в США – Reuters

Під загрозою не тільки українці – рішення може торкнутися біженців з Афганістану, Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели

Рішення щодо позбавлення законного статусу українців можуть ухвалити вже у квітні

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити 240 тис. українських біженців тимчасового правового статусу, що загрожуватиме їм депортацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників видання, такий крок є частиною ширших зусиль Білого дому щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким за президентства Джо Байдена було дозволено в'їхати до США в межах тимчасових гуманітарних програм.

Очікують, що рішення щодо позбавлення законного статусу українців можуть ухвалити вже у квітні.

Водночас представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі її відомству не відомо про такі плани.

Reuters додає, що під загрозою не тільки українці – рішення може торкнутися біженців з Афганістану, Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели. Уже зараз багатьом відмовляють у продовженні документів, а дехто ризикує бути видвореним із країни.

Раінше у США вже призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Уточнюється, що цей захід вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території США.

Нагадаємо, американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд.

До слова, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні.Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді.