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У Сирії прихильники Асада здійснили напади в кількох районах: є десятки загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Сирії прихильники Асада здійснили напади в кількох районах: є десятки загиблих
Під час багатогодинних зіткнень кількість загиблих з обох боків досягла 48 людей, серед них – четверо цивільних
фото: Reuters

Ймовірно, наступ був «заздалегідь спланований» і охопив кілька об’єктів безпеки

У Сирії озброєні люди, яких пов’язують з поваленим режимом Башара аль-Асада, здійснили раптові напади на портове місто Латакія та інші райони, убивши десятки людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини, під час багатогодинних зіткнень кількість загиблих з обох боків досягла 48 людей, серед них – четверо цивільних. Також вдалося затримати трьох нападників під час рейду в місті Латакія. 

У Латакії, Тартусі, Хомсі та уздовж узбережжя Середземного моря у ніч проти 7 березня діяла комендантська година. Як вказує Bloomberg, Росія, куди Асад втік після падіння його уряду, має військово-морську базу в Тартусі.

Сирійське державне інформаційне агентство Sana з посиланням на представника служби безпеки в Латакії писало, що наступ був «заздалегідь спланований» і охопив кілька об’єктів безпеки в прибережному місті Джабле та навколишній сільській місцевості. Постраждали урядові приміщення, а також державна і приватна власність.

У багатьох інших містах, зокрема Дамаску, Ідлібі й Хамі, відбулися мітинги на підтримку чинного уряду, повідомляв канал Syria TV.

Речник міністерства оборони Хасан Абдул-Гані закликав прихильників Асада здатися, як до цього це зробили тисячі людей, здавши зброю новій армії. «Не будь паливом для програної війни. Башар втік і залишив вас напризволяще», – цитує його Sana. 

Нагадаємо, Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків. 

Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Також фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили. До слова, Путін хоче зберегти військові бази у Сирії.

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Теги: росія місто комендантська година наступ Башар Асад Сирія

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