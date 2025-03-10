У Сирії стався один із найбільш смертоносних епізодів 14-річного конфлікту

Уряд Сирії заявив, що хоче відновити порядок після того, як сотні алавітів були вбиті під час насильства в прибережних районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Зазначається, що алавіти є релігійною меншиною в Сирії, до якої належала колишня керівна сім'я Асадів. Сирійські урядові сили розгортаються в районах Латакії, Джабле та Баніяса, де проживають алавіти.

Понад 1000 людей загинули протягом двох днів зіткнень між сирійськими силами безпеки та союзними силами і прихильниками поваленого президента Башара Асада.

Видання пише, що це один із найбільш смертоносних епізодів 14-річного конфлікту в Сирії.

Окрім 745 цивільних осіб, які загинули переважно під час стрільби з близької відстані, було вбито 125 членів урядових сил безпеки та 148 бойовиків, пов’язаних з Асадом.

Раніше повідомлялося, що у Сирії озброєні люди, яких пов’язують з поваленим режимом Башара аль-Асада, здійснили раптові напади на портове місто Латакія та інші райони, убивши десятки людей.

Нагадаємо, минулого року у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.