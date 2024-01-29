Українці стали значно частіше користуватися інтернетом: результати опитування

З 2021 року кількість українців, які щоденно користуються інтернетом, збільшилася на понад 10%

Кількість українців, які щоденно користуються інтернетом, за рік зросла з 72% до 80%. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

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«Починаючи з 2021 року цей показник збільшився більш ніж на 10%», - ідеться в пресрелізі КМІС.

У 2023 році 11% українців користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів – за два роки (2021-2023 рр) їхня частка зменшилася на 5%.

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Як повідомлялося раніше, українців запитали про те, у яких легітимний в їх очах спосіб вибори мають бути проведені вибори. Один з очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через інтернет. За результатами опитування, більшість українців (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone закликав українців приєднатися до ініціативи «Тримай WiFi». Вона діє для підтримки тих, хто залишився без зв’язку.

До слова, Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин.