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Лідерка «Слуги народу» відреагувала на поведінку соратників-лобістів Московської церкви у парламенті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лідерка «Слуги народу» відреагувала на поведінку соратників-лобістів Московської церкви у парламенті
Депутатка вважає, що невиконання депутатами своїх обов’язків є приводом звернути увагу на їхню профпридатність
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Залякують колег «божою карою»

Якщо поведінка депутатів виходить за межі професійних обов’язків, це привід звернути увагу на їхню професійну придатність. Про це заявила очільниця «Слуги народу» Олена Шуляк в інтерв’ю «Главкому». Йдеться про поведінку депутатів Артема Культенка та Петра Халімона, які блокували минулорічну президентську ініціативу щодо заборони Московського патріархату. Культенко й досі заважає прийняттю законопроєкта щодо заборони УПЦ МП у другому читанні, а також залякує своїх колег «божою карою».

«Нормальна парламентська робота – це виконання своїх професійних обов’язків відповідно до Закону «Про статус народного депутата України». Якщо щось виходить за межі повноважень, це вже привід звернути увагу на професійну придатність та здатність ефективно виконувати свої обов’язки. Якщо когось залякують «божою карою», треба звертатись до дисциплінарної комісії, ініціювати розгляд питання», – зазначила нардепка.

Шуляк розповіла, що Павло Халімон здав повноваження керівника чернігівського обласного осередку (після журналістського розслідування про його маєток на Печерську – «Главком»), та додала, що особисто прийняла його відставку. За словами депутатки, «треба чесно визнавати проблему і приймати непопулярні рішення».

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою. Йдеться зокрема про нардепа Артема Культенка.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

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Теги: робота Олена Шуляк депутат Московська церква в Україні партія Слуга народу

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