Шмигаль прокоментував призначення нових міністрів

Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»

Шмигаль: «Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави»

Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів Уряду. Перед новими міністрами постануть нелегкі завдання, але їхній досвід допоможе у реалізації стратегічних цілей України. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів уряду... Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави. Бажаю наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України», – написав він у Telegram.

Шмигаль нагадав сьогоднішні призначення нових членів Уряду:

Ольга Стефанішина обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції

Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій

Андрій Сибіга – міністра закордонних справ

Герман Сметанін – міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Віталій Коваль – міністра аграрної політики та продовольства

Світлана Гринчук – міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Микола Точицький – міністра культури та стратегічних комунікацій

Наталія Калмикова – міністра у справах ветеранів

Матвій Бідний – міністра молоді та спорту

«Дякую Ірині Верещук, Денису Малюсьці, Дмитру Кулебі, Олександру Камишіну та Руслану Стрільцю за щоденну кропітку роботу в надзвичайних умовах. Разом ми в уряді пройшли чимало викликів. Рухали Україну вперед», - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.