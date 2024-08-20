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Литва взялась будувати базу для німецьких військ на кордоні з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Литва взялась будувати базу для німецьких військ на кордоні з Росією
Бульдозер працює на будівельному майданчику навчального полігону німецької армійської бази в Руднінкай
фото: Janis Laizans

Reuters: Литва починає будівництво нової військової бази, де розміщуватимуться до 4000 німецьких військових

Литва розпочала зведення військової бази, де до кінця 2027 року розмістяться 4 тис. солдатів Збройних сил Німеччини. Це буде перше постійне зарубіжне розгортання німецьких військ із часів Другої світової війни, пише Reuters. Німеччина дала таке зобов'язання балтійській країні минулого року. 

За оцінками головнокомандувача армією Литви Раймундаса Вайкшнораса, у найближчі три роки на розвиток бази витратять понад 1 млрд євро. Він зазначив, що це буде один із найбільших проєктів в історії країни.  

На території бази, що зводиться в районі села Руднінкай, збудують стрільбища, ангари для танків та іншої техніки. Площа військового містечка становитиме 170 га. Ще близько 1000 німецьких солдатів та цивільних підрядників розмістять на інших об'єктах у Литві.

«Бригада бундесверу працюватиме як засіб заспокоєння нашого населення і стримування росіян», – зазначив Вайкшнорас.

У свою чергу уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 млрд євро для замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частину яких планується розмістити на базі в Руднінкаї.

8 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус урочисто відправив до Литви 20 німецьких солдатів, назвавши цей день «великим для бундесверу» та важливим для зміцнення обороноздатності НАТО. Тоді він говорив, що в перспективі в республіці буде розгорнуто цілу військову бригаду.

Як нагадало видання, у 2024 році Литва збільшила свої витрати на оборону до рекордних 3% ВВП або 2,3 млрд євро. Литва закупила та направила на кордон з Росією та Білоруссю протитанкові їжаки та «зуби дракона». Про це  заявив міністр оборони країни Лаурінас Касчюнас. За його словами, на 22 серпня намічено відкриття першої ділянки, де зберігатимуться оборонні засоби. Усього їх буде 27. При цьому в разі потреби загородження буде оперативно доставлено до місця встановлення.

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Теги: міністр будівництво Литва кордон населення

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